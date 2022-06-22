Флоренс Пью снимется в новой адаптации романа «К востоку от рая»

Сценарий адаптирует Зои Казан («Дикая жизнь»), которая также продюсирует сериал. Он будет основан на одноименном романе лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Стейнбека. Проект все еще находится на ранней стадии разработки.

– Я влюбилась в книгу «К востоку от рая», когда впервые ее прочитала в подростковом возрасте. С тех пор экранизация романа Стейнбека – великого, обширного, целостного произведения трех поколений – была моей мечтой. Больше всего на свете я хотела охватить на экране образ удивительной, уникальной антигероини романа, Кэти Эймс, – сказала Казан. – Флоренс Пью – Кэти нашей мечты. Я не могу представить другую актрису, которая смогла бы воплотить этого персонажа в жизнь.