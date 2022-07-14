Музыкальная новинка

Гарри Стайлз прокатился по Лондону в кровати

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Состоялась премьера клипа Гарри Стайлза Late Night Talking.

Все действие ролика, снятого режиссерами Брэдли и Пабло, происходит в кровати.

Песня Late Night Talking вошла в третий студийный альбом артиста Harry’s House.

Источник: InterMedia

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