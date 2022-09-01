Gorillaz выпустят «Cracker Island» в феврале

Группа Gorillaz анонсировала свой новый альбом «Cracker Island». В пластинку войдут 10 треков, релиз состоится 24 февраля 2023 года на лейбле Parlophone.
31 августа музыканты выпустили второй сингл «New Gold», в записи которого приняли участие Tame Impala и Бути Браун из Pharcyde.
— Мердок, Нудл, Рассел и 2D переехали в Силвер-Лейк, штат Калифорния, чтобы набрать новых членов и присоединиться к «Последнему культу» в поисках одной истины для исправления мира, — говорится в анонсе. — Отчеты из Золотого штата показывают, что Мёрдок влюблен в даму по соседству, Рассел приклеен к телевизору, Нудл составляет справочник мудрости и знаний, А 2D занят тем, чтобы быть 2D.
Трек-лист альбома «Cracker Island»:
- Cracker Island (feat. Thundercat)
- Oil (feat. Stevie Nicks)
- The Tired Influencer
- Tarantula
- Silent Running (feat. Adeleye Omotayo)
- New Gold (feat. Tame Impala and Bootie Brown)
- Baby Queen
- Tormenta (feat. Bad Bunny)
- Skinny Ape
- Possession Island (feat. Beck)
Источник: InterMedia