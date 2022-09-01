Gorillaz выпустят «Cracker Island» в феврале

31 августа музыканты выпустили второй сингл «New Gold», в записи которого приняли участие Tame Impala и Бути Браун из Pharcyde.

— Мердок, Нудл, Рассел и 2D переехали в Силвер-Лейк, штат Калифорния, чтобы набрать новых членов и присоединиться к «Последнему культу» в поисках одной истины для исправления мира, — говорится в анонсе. — Отчеты из Золотого штата показывают, что Мёрдок влюблен в даму по соседству, Рассел приклеен к телевизору, Нудл составляет справочник мудрости и знаний, А 2D занят тем, чтобы быть 2D.