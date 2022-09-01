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Gorillaz выпустят «Cracker Island» в феврале

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Группа Gorillaz анонсировала свой новый альбом «Cracker Island». В пластинку войдут 10 треков, релиз состоится 24 февраля 2023 года на лейбле Parlophone.

Gorillaz выпустят «Cracker Island» в феврале

Группа Gorillaz

31 августа музыканты выпустили второй сингл «New Gold», в записи которого приняли участие Tame Impala и Бути Браун из Pharcyde.

— Мердок, Нудл, Рассел и 2D переехали в Силвер-Лейк, штат Калифорния, чтобы набрать новых членов и присоединиться к «Последнему культу» в поисках одной истины для исправления мира, — говорится в анонсе. — Отчеты из Золотого штата показывают, что Мёрдок влюблен в даму по соседству, Рассел приклеен к телевизору, Нудл составляет справочник мудрости и знаний, А 2D занят тем, чтобы быть 2D.

Трек-лист альбома «Cracker Island»:

  1. Cracker Island (feat. Thundercat)
  2. Oil (feat. Stevie Nicks)
  3. The Tired Influencer
  4. Tarantula
  5. Silent Running (feat. Adeleye Omotayo)
  6. New Gold (feat. Tame Impala and Bootie Brown)
  7. Baby Queen
  8. Tormenta (feat. Bad Bunny)
  9. Skinny Ape
  10. Possession Island (feat. Beck)

Источник: InterMedia

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