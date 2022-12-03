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Гослесничество снова проведет акцию «Принеси Рождество в свой дом»

Автор Анжелика Орлёнок
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Гослесничество Литвы объявило дату традицонной рождественской акции «Принеси Рождество в свой дом». Во время нее сотрудники Гослесничества будут бесплатно раздавать по всей Литве еловые ветки для украшения дома.

Гослесничество снова проведет акцию «Принеси Рождество в свой дом»

Гослесничество снова проведет акцию «Принеси Рождество в свой дом»

В этом году акция пройдет 20 декабря с 15 до 18 часов. Акция будет проводиться на главных площадях городов и крупных торговых центров по всей Литве. В стране насчитывается 58 таких точек раздачи еловых веток. Их список и всю дополнительную информацию можно найти по ссылке.

«Мы с радостью приглашаем жителей всей Литвы принять участие в этой праздничной, продолжающейся уже более десяти лет, традиционной инициативе «Принеси Рождество в свой дом». Мы рады, что люди для создания праздничного настроения и уюта в доме выбирают еловые ветки и вносят свой вклад в сохранение леса», — говорит глава Гослесничества Валдас Каубре.

Гослесничество снова проведет акцию «Принеси Рождество в свой дом»

Своей инициативой бесплатной раздачи еловых веток лесники призывают не вырубать в лесах молодые елочки и не ломать их ветки. Еловые лапы, раздаваемые во время акции, собирают на вырубках — это обеспечивает рациональное использование лесных ресурсов. В 2021 году по всей Литве сотрудники лесничеств раздали 100 тысяч еловых веток.

Гослесничество снова проведет акцию «Принеси Рождество в свой дом»

Традиционную акцию «Принеси Рождество в свой дом» впервые организовали лесники Шяуляйского района 16 лет назад, а затем инициатива распространилась по всей Литве.

Людям, которые хотели бы украсить свой дом не еловыми веточками, а Рождественской елкой, лесники рекомендуют обратиться в Гослесничество и приобрести к празднику деревце, специально выращенное для этой цели в питомнике.

Вся подробная информация — на страницах Гослесничества

Гослесничество снова проведет акцию «Принеси Рождество в свой дом»

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