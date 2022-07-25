Звёзды

«Говорите внятней»: Том Харди возглавил топ актеров с самой плохой дикцией

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Том Харди возглавил топ-10 актеров с самой плохой дикцией.

«Говорите внятней»: Том Харди возглавил топ актеров с самой плохой дикцией

Том Харди

Согласно опросу, проведенному Preply через Wrap, многие зрители вынуждены смотреть фильмы и сериалы с субтитрами из-за того, что не понимают речь героев. Это связано как с плохой дикцией, так иногда и с акцентом актеров или плохо прописанным звуком и слишком громкой фоновой музыкой. 50% респондентов признались, что включают субтитры время от времени, 55% сказали, что ситуация со звуком в кино и сериалах ухудшилась в последнее время, а 62% чаще включают субтитры при просмотре видеосервисов, нежели телеканалов. При этом каждый пятый зритель пользуется функцией, чтобы учить иностранные языки.

«Говорите внятней»: Том Харди возглавил топ актеров с самой плохой дикцией

София Вергара

В топ-10 попали также София Вергара, Арнольд Шварценеггер, покойный Шон Коннери и почему-то музыкант Оззи Осборн. Зрители назвали и сериалы, которые в целом сложно смотреть из-за плохого звука и речи персонажей. В тройку лидеров попали «Острые козырьки», «Девочки из Дерри» и «Игра престолов».

Топ-10 актеров с самой непонятной речью:

  1. Том Харди
  2. София Вергара
  3. Арнольд Шварценеггер
  4. Шон Коннери
  5. Джонни Депп
  6. Джеки Чан
  7. Оззи Осборн
  8. Бенедикт Камбербэтч
  9. Майкл Кейн
  10. Джеймс Макэвой

Топ-10 сериалов с самой непонятной речью:

  1. Острые козырьки
  2. Девочки из Дерри
  3. Игра престолов
  4. Чужестранка
  5. Аббатство Даунтон
  6. Бриджертоны
  7. Игра в кальмара
  8. Нарко
  9. Озарк
  10. Бумажный дом

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Том Круз и Уилл Смит стали самыми высокооплачиваемыми актерами

Том Круз и Уилл Смит стали самыми высокооплачиваемыми актерами

Автор Эвелина Никанорова
Chainsmokers станут первыми, кто даст концерт в космосе

Chainsmokers станут первыми, кто даст концерт в космосе

Автор Эвелина Никанорова
Эдди Мерфи снимется в рождественской комедии

Эдди Мерфи снимется в рождественской комедии

Автор Эвелина Никанорова
Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж снимется в приквеле «Голодных игр»

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж снимется в приквеле «Голодных игр»

Автор Эвелина Никанорова
Эмили Ратаковски рассталась с мужем

Эмили Ратаковски рассталась с мужем

Автор Эвелина Никанорова
Джефф Бек и Джонни Депп вспомнили юность в альбоме «18»

Джефф Бек и Джонни Депп вспомнили юность в альбоме «18»

Автор Эвелина Никанорова
Джулианна Мур возглавит жюри кинофестиваля в Венеции

Джулианна Мур возглавит жюри кинофестиваля в Венеции

Автор Эвелина Никанорова
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились

Автор Эвелина Никанорова
Элджей нашел плагиат в новом клипе Карди Би

Элджей нашел плагиат в новом клипе Карди Би

Автор Эвелина Никанорова