«Говорите внятней»: Том Харди возглавил топ актеров с самой плохой дикцией

Том Харди возглавил топ-10 актеров с самой плохой дикцией.

Согласно опросу, проведенному Preply через Wrap, многие зрители вынуждены смотреть фильмы и сериалы с субтитрами из-за того, что не понимают речь героев. Это связано как с плохой дикцией, так иногда и с акцентом актеров или плохо прописанным звуком и слишком громкой фоновой музыкой. 50% респондентов признались, что включают субтитры время от времени, 55% сказали, что ситуация со звуком в кино и сериалах ухудшилась в последнее время, а 62% чаще включают субтитры при просмотре видеосервисов, нежели телеканалов. При этом каждый пятый зритель пользуется функцией, чтобы учить иностранные языки.

В топ-10 попали также София Вергара, Арнольд Шварценеггер, покойный Шон Коннери и почему-то музыкант Оззи Осборн. Зрители назвали и сериалы, которые в целом сложно смотреть из-за плохого звука и речи персонажей. В тройку лидеров попали «Острые козырьки», «Девочки из Дерри» и «Игра престолов».

Топ-10 актеров с самой непонятной речью:

Том Харди София Вергара Арнольд Шварценеггер Шон Коннери Джонни Депп Джеки Чан Оззи Осборн Бенедикт Камбербэтч Майкл Кейн Джеймс Макэвой

Топ-10 сериалов с самой непонятной речью:

Острые козырьки Девочки из Дерри Игра престолов Чужестранка Аббатство Даунтон Бриджертоны Игра в кальмара Нарко Озарк Бумажный дом

Источник: InterMedia