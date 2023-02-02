Музыкальная новинка

«Градусы» спели «Видимо» о вечной любви

Автор Эвелина Никанорова
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Группа «Градусы» выпустила новый сингл «Видимо».

В новой песне музыканты рассказывают о любви, которую невозможно забыть даже спустя 100 лет после расставания.

Источник: InterMedia

 

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