Музыкальная новинка

Гузель Хасанова смыла все плохое «Дождем»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Гузель Хасанова выпустила свой новый сингл «Дождь». Одним из авторов трека стал Евгений Трофимов, с которым Гузель познакомилась на «Новой Фабрике звезд».

— «Дождь» — о таком сладком и приятном чувстве влюблённости, — рассказывает Гузель Хасанова. — О моём личном восприятии этого чувства. Да, оно поверхностное, лёгкое, недолгое, и наверное, оттого такое яркое, привлекательное и вдохновляющее… Это чувство всегда было для меня особенно ценным, оно всегда дарило мне ощущение полёта и радости. Будто весь мир замер и с трепетом наблюдает за тем, как ты идёшь навстречу прекрасному под дождём, что смывает всё плохое, что случалось в твоей жизни. Иллюзия, но какая красивая! И да, моих слушателей ждёт небольшой сюрприз в виде отсылки к одной из моих песен.

Источник: InterMedia

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