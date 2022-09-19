Гузель Хасанова смыла все плохое «Дождем»

— «Дождь» — о таком сладком и приятном чувстве влюблённости, — рассказывает Гузель Хасанова. — О моём личном восприятии этого чувства. Да, оно поверхностное, лёгкое, недолгое, и наверное, оттого такое яркое, привлекательное и вдохновляющее… Это чувство всегда было для меня особенно ценным, оно всегда дарило мне ощущение полёта и радости. Будто весь мир замер и с трепетом наблюдает за тем, как ты идёшь навстречу прекрасному под дождём, что смывает всё плохое, что случалось в твоей жизни. Иллюзия, но какая красивая! И да, моих слушателей ждёт небольшой сюрприз в виде отсылки к одной из моих песен.