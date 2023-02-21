Музыкальная новинка

Хабиб написал песню для девчат

Автор Эвелина Никанорова
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Хабиб выпустил в свет новый сингл «Ой какая ты». По словам исполнителя, эту песню он решил посвятить всем девушкам.

— Девчата, эта песня для вас. Каждая из вас Богиня красоты, — написал Хабиб в своих соцсетях.

Примечательно, что изначально артист собирался выпустить эту композицию под названием «Ля какая ты», но первое слово в ее названии и припеве напомнило многим обсценную лексику, поэтому музыкант заменил подозрительную часть на «ой».

— Мне же песню на концертах каждый день петь. И, уверен, люди будут постоянно мне об этом говорить про «ля», а так уже все вопросы отпадут 100%, — объяснил Хабиб.

Источник: InterMedia

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