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Хью Джекман вернется в образе Росомахи в третьем «Дэдпуле»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Хью Джекман собирается сняться в фильме «Дэдпул 3» и снова появиться на экране в образе Росомахи. Об этом сообщил исполнитель главной роли Райан Рейнольдс, выложив ролик в соцсетях.

Актер впервые сыграл Росомаху в «Людях Икс» 2000 года, а затем в сиквеле 2003 года, «Люди Икс: Последняя битва» (2006), «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009), «Росомаха. Бессмертный» (2013 году), «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014, «Люди Икс: Апокалипсис» (2016) и «Логан» (2017). Тогда же актер говорил, что больше не вернется к этому персонажу, а Рейнольдс еще в 2015 году говорил, что надеется на появление Росомахи во франшизе «Дэдпул», тем более что они с Джекманом являются большими друзьями.

В ролике был также представлен тизер-постер и дата выхода «Дэдпула 3» в мировой прокат- 6 сентября 2024 года.

Источник: InterMedia
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