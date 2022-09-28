Хью Джекман вернется в образе Росомахи в третьем «Дэдпуле»

Хью Джекман собирается сняться в фильме «Дэдпул 3» и снова появиться на экране в образе Росомахи. Об этом сообщил исполнитель главной роли Райан Рейнольдс, выложив ролик в соцсетях.

Актер впервые сыграл Росомаху в «Людях Икс» 2000 года, а затем в сиквеле 2003 года, «Люди Икс: Последняя битва» (2006), «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009), «Росомаха. Бессмертный» (2013 году), «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014, «Люди Икс: Апокалипсис» (2016) и «Логан» (2017). Тогда же актер говорил, что больше не вернется к этому персонажу, а Рейнольдс еще в 2015 году говорил, что надеется на появление Росомахи во франшизе «Дэдпул», тем более что они с Джекманом являются большими друзьями.