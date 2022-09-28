«Hold Me Closer» Элтона Джона и Бритни Спирс исполнили лучшие танцоры в Мехико

Сами звезды дуэта в ролике не появляются, но множество танцоров разного пола, возраста и национальности исполняют в кадре красивые хореографические номера.

— Это был эмоциональный момент для меня, так как я росла с Бритни и, увидев «Slave For You», решила, что хочу стать видеорежиссером, — рассказала автор клипа Таня Муиньо. — Элтон Джон — икона, на которой я и весь мир выросли. Начиная работу над этим видео, я знала, что у зрителей и фанатов будет много эмоциональных ожиданий. С этой ответственностью я должна была сделать что-то новое и неожиданное.