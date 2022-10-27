Хоррор-антология «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», фильм «На Западном фронте без перемен» по роману Эриха Марии Ремарка и другие главные премьеры недели

Клетка (фильм)

(ужасы, детектив, триллер) на Netflix с 24 октября

Пара находит травмированного ребёнка неизвестного происхождения. Жена Паула пытается понять странное поведение девочки и узнать, кто она и что с ней случилось.

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо (сериал)

(ужасы, драма, детектив, триллер) на Netflix с 25 октября

Телесериал-антология станет «коллекцией лично отобранных обладателями «Оскара» историй, в равной степени изощренных и ужасающих».

Добрый медбрат (фильм)

(криминал, драма, триллер) на Netflix с 26 октября

Каллен был на хорошем счету в больнице, проработал медбратом 16 лет, и, как считает полиция, за это время убил около 300 человек. В жизни Чарльз был любящим отцом, заботливым мужем, примерным сыном и приятным коллегой. Арестовали его в 2003 году благодаря медсестре, знакомой с Калленом. Женщина рисковала своей работой и спокойствием семьи ради поимки преступника. В главных ролях: Джессика Честейн и Эдди Редмэйн.

Ограбить Муссолини (фильм)

(боевик, комедия, криминал, драма) на Netflix с 26 октября

В конце Второй мировой войны разношёрстная группа бойцов сопротивления планирует грандиозное ограбление: выкрасть сокровища Муссолини из миланского штаба нацистов.

Тайное общество мистера Бенедикта (сериал, 2 сезон)

(семейный, приключения) на Disney+ с 26 октября

Мистер Бенедикт пропадает и четверо детей: Рейни, Кейт, Гвоздик и Констанс отправляются на его поиски.

Звёздные войны: Сказания о джедаях (сериал)

(мультфильм, приключения, фантастика) на Disney+ с 26 октября

Каждый из 6 эпизодов рассказывает короткую историю с участием джедаев из эпохи трилогии приквелов «Звездных войн». Шесть эпизодов разделены на два «пути»: первый следует за Асокой в разные периоды ее жизни, а другой за молодым графом Дуку, до его перехода на темную сторону Силы.

Убийца-романтик (сериал)

(аниме, комедия) на Netflix с 27 октября

Анзу живет одинокой жизнью. Романтика — последнее о чем думает Анзу. Однажды крошечный волшебник превращает ее жизнь в настоящую романтическую комедию.

Больше Вселенной (фильм)

(комедия, драма, мелодрама) на Netflix с 27 октября

В ожидании пересадки почки молодая пианистка обнаруживает неожиданную связь со своим врачом и находит смелость осуществить свои музыкальные мечты.

Дэниел Спеллбаунд: охотник за волшебством (сериал)

(мультфильм, приключения) на Netflix с 27 октября

В современном Нью-Йорке существует скрытая от глаз обычных людей магия. Дэниэл занимается поисками волшебных артефактов, и по случайности именно ему предстоит спасти мир от обрушившегося на него зла.

Если бы (сериал)

(драма) на Netflix с 28 октября

Спустя десять несчастливых лет в браке Эмма, уставшая от сложных отношений с мужем, внезапно получает невероятную возможность прожить их заново.

Час дьявола (сериал)

(триллер) на Amazon Prime Video с 28 октября

Люси Чемберс все время просыпается по ночам в 3:33 и из-за этого становится участницей расследования убийства. Главный подозреваемый же утверждает, что путешествует во времени.

Беги, детка, беги (фильм)

(ужасы, триллер) на Amazon Prime Video с 28 октября

Мать-одиночка идёт на свидание вслепую. Её кавалер изящен, интеллигентен и богат, но вскоре девушке придётся спасаться от него бегством, что окажется не так-то просто.

На Западном фронте без перемен (фильм)

(боевик, драма, военный) на Netflix с 28 октября

Их вырвали из привычной жизни… Их швырнули в кровавую грязь войны… Когда-то они были юношами, учившимися жить и мыслить. Теперь они — пушечное мясо. Солдаты. И учатся они — выживать и не думать. Тысячи и тысячи навеки лягут на полях Первой мировой. Тысячи и тысячи вернувшихся еще пожалеют, что не легли вместе с убитыми. Но пока что — на Западном фронте все еще без перемен…

Моя встреча со злом (сериал)

(документальный, ужасы) на Netflix с 28 октября

В этом мексиканском документальном сериале рассказывается о пугающем опыте предполагаемых жертв одержимости демонами.

Уэнделл и Уайлд (фильм)

(приключения, комедия, триллер) на Netflix с 28 октября

Уэнделл и Уайлд — это два брата-демона, которым досаждают монахиня-экзорцистка Хелли и её подручные Кэт и Рауль, подростки-готы.

Дикий ветер (фильм)

(криминал, драма) на Netflix с 28 октября

В то время как два продажных полицейских расследуют жестокое убийство молодой девушки, обстановка в их маленьком городке с расовой сегрегацией накаляется.

Осколки прошлого (сериал)

(драма, детектив) на Netflix с 28 октября

Успешный рекрутер приходит в себя после комы и обнаруживает, что попала в альтернативную реальность, где ей приходится заново переживать мучительную детскую травму.

Большой рот (сериал, 6 сезон)

(мультфильм, комедия) на Netflix с 28 октября

Жизнь подростков переворачивается с ног на голову, когда они знакомятся с чудесами и ужасами полового созревания.

Дьявол-полукровка (сериал)

(фэнтези, боевик, приключения, драма) на Netflix с 28 октября

Оказавшись между двумя враждующими кланами, сын известного колдуна, ответственного за кровавую резню, пытается найти свое место в мире и раскрыть свои способности.