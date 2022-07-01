Imagine Dragons представили второй акт своего альбома

Как следует из названия, в пластинку вошли как 14 треков их прошлогодней пластинки «Mercury — Act 1», так и новый музыкальный материал. Это 18 треков, включая два уже вышедших ранее сингла «Bones» и «Sharks».

— Наш новый альбом фокусируется в первую очередь на жизни после потери, — наисал в соцсетях лидер коллектива Дэн Рейнольдс. — Что теперь? Жизнь должна продолжаться. У вас есть обязательства, которые нужно выполнить. Люди, о которых нужно заботиться. Работа. Своя жизнь. Я полагаю, что те, кто ушел, не хотят ничего, кроме того, чтобы мы продолжали с большим присутствием духа. Больше благодарности. Больше жизни!