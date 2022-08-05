Образование

Информация для абитуриентов и другие новости системы образования

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

Во время основного приема договоры с вузами Литвы подписали более 17 тыс. абитуриентов. Самое большое количество договоров подписано с Вильнюсским университетом — там будет учиться почти четверть от общего числа всех поступивших.

Информация для абитуриентов и другие новости системы образования

Среди самых популярных программ — медицинские специальности в ВУ и Университете наук о здоровье. На третьем месте психология в ВУ. 

На места, финансируемые государством, принято почти 11 тыс. выпускников. В университеты поступили почти 9,9 тыс. абитуриентов, в коллегии — чуть более 7,2 тысяч.

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Между тем, сегодня — последний день дополнительного приема в вузы Литвы, когда абитуриенты могут регистрировать свои заявления на оставшиеся свободные места в университетах и коллегиях.

Претендовать на стипендии и места, финансируемые государством, могут только те, кто во время основного приема не заключал никаких договоров или же заключил договор о платной учебе. Результаты дополнительного приема будут опубликованы 10 августа.

Информация для абитуриентов и другие новости системы образования

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Министерство труда и соцзащиты напоминает, что заявления о получении бесплатного питания для детей и средств для покупки школьных принадлежностей родители могут подавать уже сейчас. Эти заявления принимаются в самоуправлениях или через систему spis.lt. Подробнее — здесь.

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С сентября больше не останется объединенных 5-8 классов. А школы, где учится не более 60 учеников, будут работать как отделения более крупных школ. Об этом сообщили представители Минобразования. По их словам, это одна из мер, направленных на обеспечение качественного образования для всех учащихся.

Кроме того, сейчас работает специально сформированная группа, которая в ближайшее время озвучит рекомендации по улучшению преподавания математики в школах.

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А в столичных общеобразовательных учреждениях выросли тарифы на детское питание. Изменения в расценках обусловлены инфляцией и стремлением обеспечить здоровое питание и разнообразный рацион. Об этом сообщили представители вильнюсского самоуправления.

По их словам, увеличение в расценках незначительное, однако это позволит обеспечить соответствующее возрасту детей питание.

Более подробную информацию об изменениях можно найти на странице vilnius.lt.

 

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