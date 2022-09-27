Из Украины в Литву. Часть 10-я: не лето. Погода.

Sveiki! Меня зовут Любомир, я приехал в Литву из Украины. В своих программах я расскажу о том, как война забросила меня в эту прекрасную страну. О трудностях, радостях и о новом укладе жизни. И искренне расскажу о замечательных литовских людях, которых я встречаю каждый день.

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Стоит понимать, что никаких заблаговременных планов поехать в Литву у меня не было. Вообще до отпуска никуда не собирался ехать. Но пришла война. И в какой-то момент поставила сознание в такие условия, что начались поиски места, куда уехать.

Я выбрал Литву. И, среди прочего, — из-за симпатии к природе страны, к характеру Вильнюса, к людям. У меня хорошие впечатления об этом сложились, когда мне прежде приходилось здесь бывать.

Но это были короткие визиты — на несколько дней или даже на один день. А теперь я здесь живу и месяц, и второй, и дальше и дальше. И когда пришло лето, я был настроен на то, что жизнь изменится. Ну, в смысле настроения. Лето ведь!

Но нет. Это совершенно на лето не похоже. Когда неделями днем +20… или +18. И дождь. То утром, то вечером, то несколько дней подряд. А иногда даже +16. В июне!

Я привык, что летом должно быть +26 — 28. Конечно, в связи глобальными изменениями в природе и в погоде у нас в Киеве часто случается лето с температурой +33, иногда и больше. Но +20 — это холодная весна.

Правда, благодаря всему этому литовская природа не спешит отдаваться осени. То есть, даже в конце августа вокруг все зеленое. И трава, и деревья. У нас в Украине по-другому. Даже в центральной полосе страны, или немного северней, в июле все начинает желтеть, а к августу высыхать. Обычно когда заканчивается июнь, я говорю: ну все, осень пришла. А здесь, в Вильнюсе, даже в конце лета для меня еще — конец мая… Единственное пугает, что когда придет сентябрь — лето не начнется.

Что мне в Литве нравится, — это световой день в июне. У нас хоть и один часовой пояс, но здесь страна северней расположена. Я весной, на всякий случай, в Вильнюсе спрашивал: у вас нет белых ночей? И мне все говорили, что нееет, конечно нееет.

И вот собственные наблюдения. Когда дело все ближе к летнему солнцестоянию, ночь становится все менее заметной. Белых ночей, конечно, нет, но и ночей, как таковых, нет. Я оцениваю по ситуации за городом. Там, где нет уличного освещения, чего-то, что сильно влияет на восприятие, — половина неба, наверное, до полуночи остается достаточно светлой. Ну и в 22 часа, и в полночь можно идти без фонарика. Будет видно дорогу, очертания деревьев, заборов, строений. А после трех часов ночи небо начнет уже проситься к рассвету. У нас в Украине так не бывает. Ночь — значит ночь. Да еще если и без луны.

Правда, когда дело будет идти к зиме, ситуация немного изменится. В Украине световой день, конечно, будет коротким. Но самый короткий день в году — это все же 8 часов. А в Вильнюсе меньше — 7 часов 18 минут!

Поскольку в Украине рабочий день начинается в 9 часов, то получается, что зимой все едут на работу «по-светлому». В Литве я зиму еще не проверял, но говорят, что получается и на работу в темное время ехать, и с работы — в темное время.

Вот рассуждаю про длинные и короткие ночи. И вспомнил, что я уже много лет хожу встречать рассвет в июне в самую короткую ночь в году. У меня от дома можно пройти несколько километров — и в замечательном месте над Днепром встретить первое утреннее солнце. В этому году я как раз на два дня поехал в Украину. Мне в Киеве нужно было решить несколько важных вопросов.

Вот и был повод рано встать и пойти встретить рассвет. Но солнце вставало в 4:46. То есть, из дома нужно было выйти в начале пятого… Но это невозможно! В стране война! Даже если не обращать внимания на воздушные тревоги, каждую ночь комендантский час! До 6 утра, до 8 утра. В зависимости от ситуации.

И ты не можешь пойти встретить рассвет. А влюбленный парень не может проводить девушку домой и вернуться пешком в 23 часа, или в час-два ночи, когда перестал ходить транспорт. Потому что романтика и любовь — это здорово, но в стране война!

(Предыдущая история)

Подкаст записан при поддержке Департамента национальных меньшинств.