Sveiki! Меня зовут Любомир, я приехал в Литву из Украины. В своих программах я расскажу о том, как война забросила меня в эту прекрасную страну. О трудностях, радостях и о новом укладе жизни. И искренне расскажу о замечательных литовских людях, которых я встречаю каждый день.

Listen to «Из Украины в Литву. Часть 2-я: медицина» on Spreaker.

Жизнь во время войны невозможно описать и объяснить. Это совсем по-другому. Что мы себе представляем, когда говорим о военных действиях в Косово, Ичкерии, Сирии?.. Точно не то, что переживают люди в самом месте событий!

Так и Украина.

Могу поделиться только какими-то ситуациями и впечатлениями.

Медицина в Украине с началом войны начала работать совершенно по-другому. В стационары начали везти раненых. А обычные поликлиники поначалу вообще практически не работали. Потому что не работал транспорт, врачам не на чем было доехать. В нашей районной поликлинике — больше чем неделю работала только одна медсестра. Одна медсестра! Анна Колосочек — она с утра до вечера была и терапевтом, и кардиологом, и травматологом. Сама приходила на работу, сама принимала всех, кто обращался, сама ходила домой к пожилым людям. Это что-то невероятное, как из кино.

Когда мы с мамой приехали в Литву, мы вернулись к мирной жизни. Но в другой стране, с другим ритмом.

И вот нам понадобилось обратиться к врачу. Моей маме — по возрасту, а мне — по причине, из-за которой я имел возможность выехать из Украины во время войны.

Поликлиника в Вильнюсе на Антакальнисе — замечательное место. Но туда невозможно попасть просто так. Нет, не в смысле того, что туда не пускают. Просто нет возможности прийти и обратиться к врачу в тот же день. Или на следующий, как это происходит в Киеве.

А еще — в апреле очень непривычным было то, что необходимо надевать маски. В Украине с приходом войны о коронавирусе все сразу же забыли.

В регистратуре все сотрудницы в той или иной степени разговаривают по-русски. Поэтому не возникло проблем записаться на прием к дежурному врачу. Но — через несколько дней.

В день приема я взял маму и привел к необходимому кабинету на первом этаже. На ее радость, врач немного разговаривала по-русски. А молодая медсестра вообще была из Украины и общалась с мамой на украинском. Мама была в восторге от доброжелательности медиков. И от того, как ей быстро помогли.

Необходимые лекарства мы здесь же купили в аптеке. Мама, по своей возрастной наивности (все же 76 лет), просила что-то из лекарств дать не в такой коробочке. Она имела в виду, что привыкла принимать этот препарат другого производителя. Не понимая, что только какие-то колеса глобальных производителей европейского масштаба могут быть одинаковыми и в Украине, и в Литве.

Но что-то из препаратов было хорошо знакомо маме, и это ее очень порадовало. Это были финские глазные капели.

Когда пришлось МНЕ обратиться к врачу, результат был не настолько положительным. Нет, все хорошо. Я не встретил ни одного неприветливого медработника. Это — вообще отдельная специальность. Я уверен, что люди идут в медицину не за зарплатой, а по зову души… Большинство — так точно.

Но получить нужный препарат пока перспектив нет. Нужны постоянные страховые отчисления с зарплаты. Поэтому использую запасы лекарства, привезенные из дому.

Еще одно! Как-то так случилось — думаю, после того, как я на велосипеде попал в одно небольшое ДТП. Мне в Киеве в больнице сделали прививку от правця… То есть, от столбняка по-русски. И вот, кажется после этого, у меня началась сезонная аллергия.

И вот до середины лета аллергия не прошла. А таблеточки у меня закончились. Я — в Вильнюсе в аптеку. Показываю коробочку препарата израильской компании. А такого в продаже нет. То есть, другие препараты этой фирмы в Литве продаются, а эти — нет. Альтернативу я себе не выбрал. Да и цена фантастически большая. Ну, как большая. Упаковка на 10 дней стоит где-то 6 — 8 евро. В Киеве упаковка стоит около 15 евро. Но — на 100 дней!

Но вот, очень удачно сложилось: Лена — одна украинка, убежавшая в Вильнюс от войны подальше, ездила на несколько дней в Киев. Она мне привезла таблеточки с Родины.

А литовские медики — чрезвычайно доброжелательные и отзывчивые!

Подкаст записан при поддержке Департамента национальных меньшинств.