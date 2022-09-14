Sveiki! Меня зовут Любомир, я приехал в Литву из Украины. В своих программах я расскажу о том, как война забросила меня в эту прекрасную страну. О трудностях, радостях и о новом укладе жизни. И искренне расскажу о замечательных литовских людях, которых я встречаю каждый день.

Listen to «Из Украины в Литву. Часть 3-я: продукты» on Spreaker.

Когда мы приехали в Литву, нам сразу дали немного средств личной гигиены. Или как это все правильно назвать? Зубную щетку, шампунь, несколько дезодорантов, станочки для бритья. Это вообще, в первый же день, — там же, где оформляли документы.

И еще отправили съездить в Maisto Bankas («Продовольственный банк»). Там давали карточки на приобретение продуктов и всяких товаров в одном из сетевых супермаркетов — в «Максиме», «Ики», «Лидле». Может, и в каких-то других. Но это те, о которых я знаю и от других украинцев, приехавших в Литву.

Относительно всяких товаров, кроме продуктов, имеется в виду, что в магазине по этим карточкам можно было приобрести не только продукты, — а всё, что тебе нужно. Стиральный порошок, салфетки, чашки… Кроме бухлишка и сигарет.

На одного человека 115 евро. Много это или мало? Литовцам виднее. Все зависит от ваших желаний и запросов. Если постараться, то продукты на одного человека можно было месяц покупать… Или всего неделю, если стараться не так сильно.

Но не в этом вопрос. Самое удивительное — это цены. Мне было как-то проще. Уже очень давно я перестал пересчитывать цены в понятные мне гривны. Лет 17 назад у нас была командировка на международную выставку в Германию. Дорога, гостиница с завтраком — оплачены. На выставке днем всегда где-то кормили. Суточные — уже не помню какие. Около 40-45 евро в день. Фактически это уже на ужин — и твоя экономия на все, что хочешь.

Я тогда пытался посчитать, сколько будет что-то стоить в гривнах. И стоит ли на это тратить деньги. А мой коллега, с которым мы поехали в командировку, сказал: не делай так. Отталкивайся от того, что у тебя есть в кошельке, — и достаточно ли этого, чтобы купить то, что тебе нужно или ты хочешь. И жить сразу же стало намного проще!

Так и теперь, в Литве. Конечно, здесь практически все дороже, чем в Украине. Посмотрим на цены до начала войны… Мммм. Это еще нужно посчитать. Мы дома чаще прикидывали цены в переводе на доллары, а не на евро. Но я посчитаю в евро.

Молоко — где-то 90 евроцентов. Буханка хлеба — очень зависит от модели хлеба. То есть, от его названия, производителя. Но обычный, социальный, Украинский хлеб — буханка весом 950 г, — стоил, в понятных деньгах, около 40 евроцентов.

Вообще в разных регионах Украины хлеб в продаже несколько отличается. Где-то пекут больше светлого хлеба, где-то используют больше жытней муки… то есть, ржаной. Но именно в Киеве, — кроме всех паляниць, пшеничного хлеба, разных булок, — какое-то время назад появился хлеб, характерный для литовских прилавков. И торговые названия у этой продукции очень интересные: Литовский, Паланга, Финский. Или, такой себе, Белорусский. Весь этот хлеб пекут или меньшего размера, или продают половинками. В любом случае, 350-500 г литовского хлеба в Киеве — это около 50 центов.

Твердый сыр… А! По-русски или сыр, или творог. Это у нас: «сир твердий, тобто голандський, і сир кисломолочний» — ну этот, творог. Так вот, сыр в Киеве стоил где-то от 7 евро за килограмм. Это не очень удачный. А так, чтобы получше, — 8 евро за кило. А за 10-15 евро продавался отличный сыр. И уже на выбор — хочешь украинского производства, хочешь польский, хочешь из Европы западней. Это цена за килограмм! В Литве, как я заметил, практически все сыры стоят от 10 евро за кило… и даже по 25.

Сливочное масло совсем не такое! И на вкус, и по жирности. В Украине не производят масло жирностью 82%. Только 82,5. Цена была около 1,5 евро за пачку отличного масла.

Свинина, по довоенным ценам, около 2,5 — 4 евро за килограмм, говядина — от 3,5 до 5 за кило. Это в Киеве, до войны.

Картопля, если не молодая, то центов 20 — 25 за кило.

Мама, в свои 76 лет, не могла для себя понять стоимость евро как валюты и значение цен в литовских магазинах. Иногда это очень упрощало ее жизнь. Потому что 1 деньга или 5 деньга (ну, то есть евро) — это значительно меньше, чем 30 или 150 грн.

Но стоит откровенно сказать, что преимущественно все дорого. И сами литовцы мне часто говорят, что в то время, как в стране был лит, все стоило гораздо меньше.

В то же время, стоит заметить, что в среднем зарплаты у нас в Украине ниже литовских. Поэтому не стоит меряться, где жить дешевле.

Подкаст записан при поддержке Департамента национальных меньшинств.