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Из Украины в Литву. Часть 5-я: поиск работы. Такси

Автор RADIO•R
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Sveiki! Меня зовут Любомир, я приехал в Литву из Украины. В своих программах я расскажу о том, как война забросила меня в эту прекрасную страну. О трудностях, радостях и о новом укладе жизни. И искренне расскажу о замечательных литовских людях, которых я встречаю каждый день.

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Я не знаю, как правильно искать работу. И вряд-ли кому-то посоветую, как ее найти. Я пытался вспомнить, когда у меня получалось найти работу по сценарию, который можно объяснить и посоветовать кому-то еще. Наверное, это было один раз. Тогда я нашел вакансию на интернет-странице, посвященной работе.

Как у меня сложилось в Литве? Не могу сказать, что я сразу же пошел работать на железную дорогу или на стройку. На железке сокращения, на стройке… ну, если честно, мне тяжелого нельзя поднимать.

Из Украины в Литву. Часть 5-я: поиск работы. Такси

Из Украины в Литву. Часть 5-я: поиск работы. Такси

Но, на самом деле, практически сразу (правда, это уже был апрель!) я зашел на страницу Вильнюсской академии искусств. И там на титульной странице было обращение к украинским студентам и преподавателям. Что вот, во время войны, мы готовы принять вас на обучение. А преподаватели могу продолжить свою деятельность в Литве.

Я-то в Киеве работал в академии декоративно-прикладного искусства. Написал письмо, отправил резюме. Но это уже апрель! Мне ответили. Написали, что вот — извините, но, как бы, принять уже не можем, мест больше нету. Рекомендуем поискать в художественных творческих заведениях Эстонии и Финляндии.

Я, как бы, думаю — да, может быть. Но так нельзя носиться по странам. В Литве не сложилось, попробуем дальше… Или можно? Но я остался в Литве. Здесь, как для меня, уже холодно. А в Эстонии или Финляндии — так совсем страх.

Был вариант пойти в такси. И я пошел в одну из фирм. Меня очень доброжелательно приняли. Рассказали все условия, что и как. Но меня сдержали два момента. Незнание города и незнание языка. Да, можно сказать, что большинство поездок сейчас делаются при помощи навигации в телефоне. Но все равно —  я не представляю, как быть водителем такси и не знать города. И язык. Я как вспомню в Киеве водителей из Центральной Азии! Которые вообще ни на одном понятном языке не могут ничего сказать…

А тут как раз уже почти знакомая предложила мне работу. Сказала, что у них через месяц увольняется водитель. Им нужен новый. Я говорю — хорошо. Тем более, что зарплата предлагалась неплохая. Мы договорились, что через месяц мне все покажут. И получается, что целый месяц я был в ожидании.

Хотя, конечно, можно было идти в супермаркет. Они так были рады, что я интересуюсь работой, — что мне было даже неудобно, что просто интересуюсь. Нет, как бы, все нормально. Но если не имеешь своей квартиры и когда зарабатываешь только один, на такую зарплату прожить сложно. Да и, опять же, тяжелое на работе нужно поднимать. А мне нельзя.

Так вот! Через месяц мы созваниваемся с хозяйкой прачечной, где нужен водитель. Я приехал, а она мне говорит: «Да, вы поедете, вам покажут, куда и как ездить, что нужно делать. Но, понимаете, какая ситуация. Здесь одному парню так нужна работа! Завтра еще он поездит… и мы посмотрим». Ну да! А мне не нужна работа?! В общем меня не взяли. Получается, я месяц ждал зря.

Но одновременно происходили и другие процессы. Еще по приезду, при регистрации, мне попалась такая бумажка, в которой предлагалось прийти на встречи с работодателями. Это все было приготовлено специально для украинцев. В актовом зале «Содры» собиралось по нескольку десятков человек из Украины. Жаждущих получить какую-то работу. Или просто интересующихся. И каждый раз приходили представители 2-3 работодателей.

Иногда даже случалось так, что компанию представляли украинки. Поработавшие уже здесь, в Литве. Пусть даже недолго. Но, как я понимаю, — если нормальное место работы, почему бы не поделиться своим опытом? А для работодателя — мотивирующий пример. Да еще когда директор совсем плохо владеет русским, а здесь всю беседу могут провести на украинском.

Не могу сказать, что все выглядело таким образом, что на встречу приходило 30-40 человек из Украины, и все в тот же день находили работу. Но, как мне показалось, для многих это стало толчком в поиске. А кто-то точно там нашел работу.

Я — тоже кое-что. Познакомился с одним из руководителей Vilniaus viešasis transportas. Ну, то есть, как познакомился? Он пришел на встречу с предложением работать водителем троллейбуса. Говорит всем: научим! Ну вот я сейчас и учусь. Страшно! Троллейбус большой. Но пообещали, что если медведи ездить на велосипедах учатся, то нас на троллейбусах — точно научат!

(Предыдущая история)

Подкаст записан при поддержке Департамента национальных меньшинств. 

Из Украины в Литву. Часть 5-я: поиск работы. Такси

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