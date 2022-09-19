Из Украины в Литву. Часть 5-я: поиск работы. Такси

Sveiki! Меня зовут Любомир, я приехал в Литву из Украины. В своих программах я расскажу о том, как война забросила меня в эту прекрасную страну. О трудностях, радостях и о новом укладе жизни. И искренне расскажу о замечательных литовских людях, которых я встречаю каждый день.

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Я не знаю, как правильно искать работу. И вряд-ли кому-то посоветую, как ее найти. Я пытался вспомнить, когда у меня получалось найти работу по сценарию, который можно объяснить и посоветовать кому-то еще. Наверное, это было один раз. Тогда я нашел вакансию на интернет-странице, посвященной работе.

Как у меня сложилось в Литве? Не могу сказать, что я сразу же пошел работать на железную дорогу или на стройку. На железке сокращения, на стройке… ну, если честно, мне тяжелого нельзя поднимать.

Но, на самом деле, практически сразу (правда, это уже был апрель!) я зашел на страницу Вильнюсской академии искусств. И там на титульной странице было обращение к украинским студентам и преподавателям. Что вот, во время войны, мы готовы принять вас на обучение. А преподаватели могу продолжить свою деятельность в Литве.

Я-то в Киеве работал в академии декоративно-прикладного искусства. Написал письмо, отправил резюме. Но это уже апрель! Мне ответили. Написали, что вот — извините, но, как бы, принять уже не можем, мест больше нету. Рекомендуем поискать в художественных творческих заведениях Эстонии и Финляндии.

Я, как бы, думаю — да, может быть. Но так нельзя носиться по странам. В Литве не сложилось, попробуем дальше… Или можно? Но я остался в Литве. Здесь, как для меня, уже холодно. А в Эстонии или Финляндии — так совсем страх.

Был вариант пойти в такси. И я пошел в одну из фирм. Меня очень доброжелательно приняли. Рассказали все условия, что и как. Но меня сдержали два момента. Незнание города и незнание языка. Да, можно сказать, что большинство поездок сейчас делаются при помощи навигации в телефоне. Но все равно — я не представляю, как быть водителем такси и не знать города. И язык. Я как вспомню в Киеве водителей из Центральной Азии! Которые вообще ни на одном понятном языке не могут ничего сказать…

А тут как раз уже почти знакомая предложила мне работу. Сказала, что у них через месяц увольняется водитель. Им нужен новый. Я говорю — хорошо. Тем более, что зарплата предлагалась неплохая. Мы договорились, что через месяц мне все покажут. И получается, что целый месяц я был в ожидании.

Хотя, конечно, можно было идти в супермаркет. Они так были рады, что я интересуюсь работой, — что мне было даже неудобно, что просто интересуюсь. Нет, как бы, все нормально. Но если не имеешь своей квартиры и когда зарабатываешь только один, на такую зарплату прожить сложно. Да и, опять же, тяжелое на работе нужно поднимать. А мне нельзя.

Так вот! Через месяц мы созваниваемся с хозяйкой прачечной, где нужен водитель. Я приехал, а она мне говорит: «Да, вы поедете, вам покажут, куда и как ездить, что нужно делать. Но, понимаете, какая ситуация. Здесь одному парню так нужна работа! Завтра еще он поездит… и мы посмотрим». Ну да! А мне не нужна работа?! В общем меня не взяли. Получается, я месяц ждал зря.

Но одновременно происходили и другие процессы. Еще по приезду, при регистрации, мне попалась такая бумажка, в которой предлагалось прийти на встречи с работодателями. Это все было приготовлено специально для украинцев. В актовом зале «Содры» собиралось по нескольку десятков человек из Украины. Жаждущих получить какую-то работу. Или просто интересующихся. И каждый раз приходили представители 2-3 работодателей.

Иногда даже случалось так, что компанию представляли украинки. Поработавшие уже здесь, в Литве. Пусть даже недолго. Но, как я понимаю, — если нормальное место работы, почему бы не поделиться своим опытом? А для работодателя — мотивирующий пример. Да еще когда директор совсем плохо владеет русским, а здесь всю беседу могут провести на украинском.

Не могу сказать, что все выглядело таким образом, что на встречу приходило 30-40 человек из Украины, и все в тот же день находили работу. Но, как мне показалось, для многих это стало толчком в поиске. А кто-то точно там нашел работу.

Я — тоже кое-что. Познакомился с одним из руководителей Vilniaus viešasis transportas. Ну, то есть, как познакомился? Он пришел на встречу с предложением работать водителем троллейбуса. Говорит всем: научим! Ну вот я сейчас и учусь. Страшно! Троллейбус большой. Но пообещали, что если медведи ездить на велосипедах учатся, то нас на троллейбусах — точно научат!

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Подкаст записан при поддержке Департамента национальных меньшинств.