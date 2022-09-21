Из Украины в Литву. Часть 7-я: троллейбус

Sveiki! Меня зовут Любомир, я приехал в Литву из Украины. В своих программах я расскажу о том, как война забросила меня в эту прекрасную страну. О трудностях, радостях и о новом укладе жизни. И искренне расскажу о замечательных литовских людях, которых я встречаю каждый день.

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У меня в Вильнюсе было много попыток найти работу.

Я всю жизнь работал… где я только не работал. Но до начала войны в Украине, и перед приездом в Литву, я работал в Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна. Мы там художников готовили.

И вот, уехав в Литву, я начал поиски. Конечно, как я считаю, некоторые вещи меня ограничивали. Ключевая — это незнание литовского языка.

Но весной в «Содре» была встреча с представителями разных транспортных компаний. В частности — Vilniaus viešasis transportas. Там я и познакомился с одним из руководителей «Вильнюсского общественного транспорта» — Юрием. Он вызывает большую симпатию и замечательно мотивирует.

Любит рассказывать про медведей в цирке. Которые ездят на велосипеде. Их учат 60 часов. Научить медведя ездить на велосипеде — 60 часов, без сахара. Но если с сахаром, — тогда 40. А на троллейбусе учат ездить 50 часов! Без сахара.

В общем, я решил научиться водить троллейбус и пойти на эту работу. В управление Vilniaus viešasis transportas я пришел с резюме. Юрий посмотрел. А там у меня работа или в образовании, или в СМИ. Он сразу решил мне предложить что-то «не троллейбусное». Впрочем, за несколько дней Юрий мне работу не нашел. Но познакомил с замечательным коллективом RADIO•R. Вот теперь я просто могу поделиться с вами своей небольшой историей.

Мы же договорились, что я иду на курсы водителя троллейбуса. Меня отправили в поликлинику пройти медкомиссию. Это все было серьезно. Анализы, к психиатру талончик. К нему пришлось ехать куда-то на выселки. У нас так дальние районы называют.

Невропатолог и окулист очень ответственно проверяли. Но это и не удивительно. Берут человека возить за собой несколько десятков людей… Например, 60 или 90! Даже не знаю, в час пик в Вильнюсе транспорт под завязку набивается или нет? Я еще не встречал такого. Может, зимой нужно посмотреть.

И вот — медкомиссию прошел. Все в порядке, берите на занятия. Но нет! Практически в последний момент сказали, что на курсы возьмут только с видом на жительство. А я его еще ждал. То есть, документы подал в первый же день, как приехал в Литву. Вот прямо с автобуса — отпечатки пальцев, фотография. Но прошло уже полтора месяца, а пластик еще не готов.

И что же? Снова ожидание. Снова попытки найти себя как-то по-другому. Но настал момент! Я получил ВНЖ, на курсах сформировалась новая группа, и мы взялись за обучение.

Один Гедиминас из нашей группы сначала не хотел заниматься. В смысле, ему сказали, что занятия будут проходить на русском, а не на литовском языке. Он сказал: «Нет! Я буду ждать группу на литовском!» Но ему объяснили, что это потому, что в группе все остальные — из Украины. Тогда он сразу согласился!

Кроме устройства и эксплуатации троллейбуса, мы начали учить ПДД. Потому что экзамен по теории Правил тоже необходимо сдавать. И вот мы, украинцы, поняли, что все то, что мы считали в Украине сложным, — сущая ерунда по сравнению с Литвой.

Во-первых, правила отличаются. Не так чтобы радикально, но есть нюансы. Некоторые знаки разные. Некоторые правила с остановкой и стоянкой разнятся. Кольцевое движение может быть не главной дорогой! Не верите? Почитайте правила! В Вильнюсе есть, как минимум, два места, где кольцо — не главная дорога! Очень странно, что трамваев в литовских правилах нет. Хотя понятно, что в Литве нет трамваев. Но права международные!

Во-вторых, для нас, украинцев, самым сложным в сдаче экзаменов по ПДД пока являются билеты. Мы не представляем: как на один вопрос может быть несколько правильных ответов?! Ты в Украине приходишь в полицию сдать экзамен. Там все это сложно. И не у каждого получается с первого раза. Но у тебя всегда будет только ОДИН правильный ответ на один вопрос! А здесь, в Литве, может и один правильный ответ быть, и два, и все четыре. Кошмар!

А в остальном все хорошо. Начали учиться ездить на троллейбусе. Ведем себя хорошо, нас уже в город выпускали. Ездим на «Шкоде». У нас в Киеве таких давно нет. Хотя, стоит заметить, что в Вильнюсе их поддерживают в очень неплохом состоянии!

(Предыдущая история)

Подкаст записан при поддержке Департамента национальных меньшинств.