Из Украины в Литву. Часть 8-я: начало в Литве

Sveiki! Меня зовут Любомир, я приехал в Литву из Украины. В своих программах я расскажу о том, как война забросила меня в эту прекрасную страну. О трудностях, радостях и о новом укладе жизни. И искренне расскажу о замечательных литовских людях, которых я встречаю каждый день.

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Дорога в Литву была долгой. Начиная от происходящего в Украине — просто сюрреализма военного времени. И заканчивая непредвиденными событиями уже в Литве.

Еще будучи в Киеве, я зарегистрировался на интернет-ресурсе «Сильнi разом». Литовцы подыскали семью, которая сможет нас принять на какое-то время, и предложили автобус от Львова до Вильнюса.

В конце марта выехать из Киева было сложной задачей. В окрестностях города еще продолжались бои. Эвакуационные поезда в западном направлении были переполнены. У нас выезд занял где-то четверо суток. Пока решили, договорились, каким образом ехать, что-то отложилось. Но сама дорога — от момента выхода из дому до того, когда мы во Львове стояли в ожидании автобуса на Литву, — длилась сутки. Через блокпосты, через опустошенные и тревожные дороги. Все дорожные знаки, указывающие направления к населенным пунктам, были сняты или заклеены-закрашены. И постоянно были воздушные тревоги.

Эвакуационный автобус забирал нас на окраине Львова. Там собралось человек 30 со всей Украины. Это был конец марта. Литовские водители сказали, что у нас невероятно комфортабельные условия для поездки. Еще буквально неделями двумя раньше им приходилось возить по 60 человек. В автобусе на 54 посадочных места. И это еще — с котами и собаками. Но, говорят, всех разместили и все дружно доехали.

Мы тоже ехали дружно. Хотя чувства были непростые. Выезд со Львова, из Украины — это не турпоездка, не командировка — это был путь в неизвестность.

Со Львова в Вильнюс ехали еще сутки. На границе в то время пропускали всех и все. Взрослых без биометрических паспортов. Детей без нотариально заверенного разрешения второго из родителей. Котов-собак — без чипов.

Я не знаю, как это все было запущено в работу. Но начиная с пограничников — украинских и польских, — и продолжая литовскими автобусами, помощью на всем пути и гостеприимством в Литве — это было невероятно здорово!

Комфортабельные автобусы предоставляли литовские перевозчики. Без какого-то финансирования извне. Как свое участие в помощи украинцам. По дороге в Польше и в Литве были пункты, где совершенно бесплатно кормили, давали вещи первой необходимости. Ты оказывался не просто в европейской стране, а в мире, который живет по совершенно бескорыстным человеческим законам. Это все было так доброжелательно и в таком изобилии — начиная от простых бутербродов и заканчивая всецело желанием помочь, — что порой было просто неудобно.

В Вильнюсе автобус приехал к центру помощи переселенцам из Украины, который развернули в помещении школы. В первую очередь нам оформили документы — фотография, отпечатки пальцев. Выдали миграционную карту, напечатанную на канцелярском листе А4. Это был первый литовский документ. Только потом я понял, что мы не просто приехали на время. Мы получим пластиковую ID-карточку вида на жительство. На один год.

Пластик изготавливали долго. Говорят, из-за того, что, с одной стороны, приехало много украинцев, с другой — многие жители Литвы бросились делать новые паспорта. Кто-то из украинцев получал документ через месяца полтора, кому-то больше трех приходилось ждать.

Впереди было знакомство с литовской семьей, которая приняла нас с большим открытым сердцем, поиски работы, помощь украинскому фронту… ожидание лета. Из-за погоды и из-за войны весны в этом году не было!

(Предыдущая история)

Подкаст записан при поддержке Департамента национальных меньшинств.