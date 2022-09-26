Из Украины в Литву. Часть 9-я: знакомство

Sveiki! Меня зовут Любомир, я приехал в Литву из Украины. В своих программах я расскажу о том, как война забросила меня в эту прекрасную страну. О трудностях, радостях и о новом укладе жизни. И искренне расскажу о замечательных литовских людях, которых я встречаю каждый день.

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Я не устаю повторять, что война изменила в этой жизни многое. Сделала переоценку ценностей. Позволила по-другому посмотреть на старых знакомых. Оказывается, не всегда можно увидеть в человеке хорошее. Или, наоборот, часто открываешь в людях что-то очень положительное.



Когда я принял решение ехать из Украины в Литву, нам помогли найти людей, которые примут нас на некоторое время. Я себе этого представить не мог! Но тысячи семей поселеяли к себе в квартиры и дома украинцев. По нескольку человек или большими семьями.

В любом случае, настал момент когда я не выдержал дома и решил поехать в Литву. Зарегистрировался на странице в интернете «Сильнi разом». Там нам подыскали семью в Вильнюсе — Линаса и Юрате, которые готовы были принять нас у себя. Мне сказали, что семья живет в частном доме, почти за городом. Но там ходит автобус — я всегда смогу ездить куда необходимо. И там вокруг природа — пожилая мама сможет гулять на свежем воздухе.

Ну, как бы это и все. Нас с хозяевами обменяли контактами, и мы стали списываться: у нас долгий путь, — у них ожидание.

Скажу честно, будучи еще дома, я пытался представить — какие это будут люди? Какой у них быт, когда они ложатся спать, будет ли по утрам хватать на всех ванной комнаты… да сотню вопросов можно придумать. Но я не поедал себя этими вопросами. Просто было неловко ехать к совершенно незнакомым людям. И не на два дня.

Как только мы приехали в Литву, нас встретила Юрате. Она приехала к миграционному центру, в котором мы оформляли первые литовские документы. Забрала к себе домой. Это замечательный частный дом на окраине Вильнюса. В стороне от автомобильного движения. По окончании рабочего дня мы познакомились и с хозяином дома — с Линасом.

Мы представить себе не могли такого гостеприимства! Нам выделили по отдельной комнате. Там были кровати, уже застеленые постелью. Полотенца… даже халаты.

Как-то так сложилось, что с совершенно незнакомыми людьми мы всегда находили общий язык, взаимопонимание, темы, о которых можно было поговорить.

Все происходило необъяснимым образом! Конечно, стоит понимать, что был большой предмет для разговоров — война в Украине. Но помимо этого — строительство, страхование, соседи, коммунальные платежи, дети, отпуска на работе, путешествия.

Каким-то непонятным образом мы через какое-то время начали чувствовать себе как члены семьи. Обычно вместе садились кушать. Вечерами играли в настольные игры или смотрели кино. Вместе ходили погулять по Старому городу, на концерты. Выгуливали их собаку.

Линас и Юрате очень во многом помогали. Фактически ежедневно. Нужно что-то починить, закрепить — Линас поможет. Нужно что-то зашить, отчистить грязные пятна, перевести на литовский, — поможет Юрате. Есть потребность за чем-то съездить — возьми машину. Вкусно покушать? Просто приходи домой.

Кстати, весной очень часто по всему Вильнюсу ко мне подходили люди, и о чем-то спрашивали. Где что-то находится, как куда-то пройти… И это все были люди из Украины.

Вот действительно, Одесса — город курортный. Там часто кто-то у тебя поинтересуется, как куда-то пройти или проехать. А в Сумах? Даже не представляю чтобы кто-то интересовался дорогой куда-то. Получается, и в Вильнюсе — чаще всего чем-то будут интересоваться приезжие.

Вообще, общаясь и с другими украинцами, которые приехали в Литву, я обратил внимание на доброжелательность литоцев. На их желание помочь. Многие украинцы получали в пользование целые квартиры, без условий что-либо оплачивать. Другие жили в семьях, как школьники или студенты по обмену. То есть украинцев принимали в семью, давали жилье, кормили, всячески помогали.

А потом летом жители Литвы взяли — и за несколько дней собрали деньги на приобретение Байрактара для Украины.

Це неймовiрно!

Это время силы, и Литва — страна силы!

(Предыдущая история)

Подкаст записан при поддержке Департамента национальных меньшинств.