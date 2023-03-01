Музыкальная новинка

Эд Ширан выпустит свой первый акустический альбом

Автор Эвелина Никанорова
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Эд Ширан анонсировал свой первый в карьере акустический альбом. Релиз пластинки под названием «Subtract» состоится 5 мая 2023 года.

В альбом войдут 14 треков, об их создании британский музыкант рассказал в соцсетях и выложил видеотизер, в котором можно увидеть трек-лист, написанный на песке на морском побережье.

— Я работал над «Subtract» десять лет, пытаясь вылепить идеальный акустический альбом, сочиняя и записывая сотни песен с четким видением того, каким, по моему мнению, он должен быть, — написал Эд. — Затем, в начале 2022 года, ряд событий изменил мою жизнь, мое психическое здоровье и, в конечном счете, мое отношение к музыке и искусству. Написание песен — моя терапия. Это помогает мне разобраться в своих чувствах. Я писал, не думая о том, какими будут песни, я просто писал то, что получалось. И всего за неделю я заменил десятилетнюю работу своими самыми глубокими, самыми мрачными мыслями.

Ширан объяснил, какие именно события, произошедшие буквально в течение одного месяца, так повлияли на него:

— Моей беременной жене сказали, что у нее опухоль, и лечение нельзя проводить до родов. Мой лучший друг Джамал, мой брат, внезапно умер, и я оказался в суде, защищая свою честность и карьеру автора песен. Я шел по спирали через страх, депрессию и тревогу. Мне казалось, что я тону, голова ниже поверхности, я смотрю вверх, но не могу прорваться глотнуть воздуха. Как артист, я не чувствовал, что могу достоверно представить миру работу, которая не точно отражала бы, где я нахожусь и как мне нужно выражать себя в данный момент моей жизни. Этот альбом именно такой. Он открывает люк в мою душу. Впервые я не пытаюсь создать альбом, который понравится людям, я просто выпускаю что-то честное и верное для того, где я нахожусь во взрослой жизни.

Альбом «Subtract», название которого переводится как «Вычитание», станет последней частью десятилетней эры математических альбомов Ширана после «+» 2011 года, «x» 2014 года, «÷» 2017 года и «=» 2021 года.

Трек-лист альбом «Subtract»:

  1. Boat
  2. Saltwater
  3. Eyes Closed
  4. Life Goes On
  5. Dusty
  6. End of Youth
  7. Colourblind
  8. Curtains
  9. Borderline
  10. Spark
  11. Vega
  12. Sycamore
  13. No Strings
  14. The Hills of Aberfeldy

Источник: InterMedia

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