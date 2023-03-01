Эд Ширан выпустит свой первый акустический альбом

Эд Ширан анонсировал свой первый в карьере акустический альбом. Релиз пластинки под названием «Subtract» состоится 5 мая 2023 года.

В альбом войдут 14 треков, об их создании британский музыкант рассказал в соцсетях и выложил видеотизер, в котором можно увидеть трек-лист, написанный на песке на морском побережье.

— Я работал над «Subtract» десять лет, пытаясь вылепить идеальный акустический альбом, сочиняя и записывая сотни песен с четким видением того, каким, по моему мнению, он должен быть, — написал Эд. — Затем, в начале 2022 года, ряд событий изменил мою жизнь, мое психическое здоровье и, в конечном счете, мое отношение к музыке и искусству. Написание песен — моя терапия. Это помогает мне разобраться в своих чувствах. Я писал, не думая о том, какими будут песни, я просто писал то, что получалось. И всего за неделю я заменил десятилетнюю работу своими самыми глубокими, самыми мрачными мыслями.

Ширан объяснил, какие именно события, произошедшие буквально в течение одного месяца, так повлияли на него:

— Моей беременной жене сказали, что у нее опухоль, и лечение нельзя проводить до родов. Мой лучший друг Джамал, мой брат, внезапно умер, и я оказался в суде, защищая свою честность и карьеру автора песен. Я шел по спирали через страх, депрессию и тревогу. Мне казалось, что я тону, голова ниже поверхности, я смотрю вверх, но не могу прорваться глотнуть воздуха. Как артист, я не чувствовал, что могу достоверно представить миру работу, которая не точно отражала бы, где я нахожусь и как мне нужно выражать себя в данный момент моей жизни. Этот альбом именно такой. Он открывает люк в мою душу. Впервые я не пытаюсь создать альбом, который понравится людям, я просто выпускаю что-то честное и верное для того, где я нахожусь во взрослой жизни.

Альбом «Subtract», название которого переводится как «Вычитание», станет последней частью десятилетней эры математических альбомов Ширана после «+» 2011 года, «x» 2014 года, «÷» 2017 года и «=» 2021 года.

Трек-лист альбом «Subtract»:

Boat Saltwater Eyes Closed Life Goes On Dusty End of Youth Colourblind Curtains Borderline Spark Vega Sycamore No Strings The Hills of Aberfeldy

Источник: InterMedia