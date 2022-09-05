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«Эйфория» и «Белый лотос» получили «Эмми»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Вторая часть церемонии вручения премий «Эмми» в категориях Creative Arts состоялась в кинотеатре Microsoft в Лос-Анджелесе.

Триумфаторами вечера стали сериалы «Белый лотос» и «Эйфория», получившие по пять наград каждый. «Белый лотос» был отмечен, в частности, за кастинг и музыку, а «Эйфория» — за лучшую роль приглашенного актера Колмана Доминго и операторскую работу.

По четыре статуэтки досталось сериалам «Очень странные дела» и «Игра в кальмара» (в том числе актрисе Ли Ю-ми), по три – «Барри» и «Убийствам в одном здании» (в том числе актеру Натану Лейну). За лучший каст в драматическом сериале отмечены «Наследники», лучшую гостевую роль в комедийном сериале – Лори Мтекаф («Хитрости»), за костюмы – «Великая», грим и прически — «Пэм и Томми», лучшим телефильмом стал «Чип и Дейл спешат на помощь».

InterMedia напоминает, что 74-я церемония вручения премии «Эмми» в основных номинациях состоится 12 сентября и будет транслироваться в прямом эфире на канале NBC и, впервые, на Peacock.

Источник: InterMedia

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