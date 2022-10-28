Экология

Экологи призывают правильно сортировать мусор в дни поминовения усопших

Автор RADIO•R
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

В период Vėlinės ежегодно возникает важный вопрос, что делать с отходами, которые появляются на кладбищах. Экологи призывают помнить, что и искусственные цветы, и подсвечники, и осенние листья следует сортировать правильно.

Экологи призывают правильно сортировать мусор в дни поминовения усопших

Экологи призывают правильно сортировать мусор и в дни поминовения усопших. Nuotr. — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

По правилам отходы  на кладбищах относятся к коммунальным. Они передаются специальным компаниям, которые, при необходимости, сортируют их, а также отделяют отходы, пригодные для дальнейшей переработки и использования. Например, стеклянные отходы могут быть отправлены на переработку для повторного использования стекла, точно так же подлежат переработке и пластиковые отходы. А зеленые отходы — цветы, листья и т.п. — можно компостировать.

Как правильно сортировать

На территории кладбищ расставляются контейнеры, в которые и следует выбрасывать отходы (в том числе свечи), предварительно их рассортировав.

Отцветшие цветы, опавшие листья и другой подобный мусор следует выбрасывать в контейнеры для зеленых (органических) отходов. Эти отходы отправляются на площадки для компостирования, где производится компост, пригодный для озеленения.

В контейнеры для пластика следует выбрасывать пластиковые и металлические емкости для свечей (предварительно очистив их от остатков воска). А также — пластиковые цветочные горшки и искусственные пластиковые цветы, предварительно сняв с них текстиль.

В контейнеры для стекла надо выбрасывать чистые, очищенные от остатков воска, стеклянные подсвечники и другую стеклянную тару.

Почему важно сортировать

Кладбищенские отходы, попавшие в общий мусоропоток, увеличивают объем отходов в контейнере, начинают издавать неприятный запах. Кроме того, возникает опасность возгорания, а переработка и повторное использование таких отходов становятся невозможными. Чтобы людям, посещающим кладбища в дни поминовения усопших, было удобнее сортировать отходы, мусороуборочные предприятия работают в усиленном режиме, вывозя мусор чаще, чем обычно.

Специалисты по работе с отходами и экологи призывают при посещении могил близких избегать пластиковых деталей на венках и пластиковых цветов, не заворачивать цветы в бумагу или пленку. Рекомендуется также использовать одни и те же подсвечники несколько раз, а также стараться не перегружать могилы свечами. Например, на одной могиле можно устанавливать только одну свечку.

Источник

Tags:

Похожее

Все желающие смогут проверить свои знания на Национальном экзамене по охране природы

Все желающие смогут проверить свои знания на Национальном экзамене по охране природы

Автор Анжелика Орлёнок
Как правильно утилизировать зеленые отходы осенью?

Как правильно утилизировать зеленые отходы осенью?

Автор Анжелика Орлёнок
Как и почему надо утилизировать старые батарейки?

Как и почему надо утилизировать старые батарейки?

Автор Анжелика Орлёнок
Прогулки в жаркую погоду. Где найти питьевые фонтанчики?

Прогулки в жаркую погоду. Где найти питьевые фонтанчики?

Автор Анжелика Орлёнок
На крыше может обитать не только Карлсон, но и пчелы

На крыше может обитать не только Карлсон, но и пчелы

Автор Анжелика Орлёнок
За сбор черники механическими приспособлениями грозит штраф

За сбор черники механическими приспособлениями грозит штраф

Автор Анжелика Орлёнок
Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты &#8212; на фото

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты — на фото

Автор Анжелика Орлёнок
Крупные города Литвы поддерживают отказ от фейерверков

Крупные города Литвы поддерживают отказ от фейерверков

Автор RADIO•R
Всемирный день окружающей среды: как спасти планету от пластика?

Всемирный день окружающей среды: как спасти планету от пластика?

Автор Анжелика Орлёнок