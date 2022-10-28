Экологи призывают правильно сортировать мусор в дни поминовения усопших

В период Vėlinės ежегодно возникает важный вопрос, что делать с отходами, которые появляются на кладбищах. Экологи призывают помнить, что и искусственные цветы, и подсвечники, и осенние листья следует сортировать правильно.

По правилам отходы на кладбищах относятся к коммунальным. Они передаются специальным компаниям, которые, при необходимости, сортируют их, а также отделяют отходы, пригодные для дальнейшей переработки и использования. Например, стеклянные отходы могут быть отправлены на переработку для повторного использования стекла, точно так же подлежат переработке и пластиковые отходы. А зеленые отходы — цветы, листья и т.п. — можно компостировать.

Как правильно сортировать

На территории кладбищ расставляются контейнеры, в которые и следует выбрасывать отходы (в том числе свечи), предварительно их рассортировав.

Отцветшие цветы, опавшие листья и другой подобный мусор следует выбрасывать в контейнеры для зеленых (органических) отходов. Эти отходы отправляются на площадки для компостирования, где производится компост, пригодный для озеленения.

В контейнеры для пластика следует выбрасывать пластиковые и металлические емкости для свечей (предварительно очистив их от остатков воска). А также — пластиковые цветочные горшки и искусственные пластиковые цветы, предварительно сняв с них текстиль.

В контейнеры для стекла надо выбрасывать чистые, очищенные от остатков воска, стеклянные подсвечники и другую стеклянную тару.

Почему важно сортировать

Кладбищенские отходы, попавшие в общий мусоропоток, увеличивают объем отходов в контейнере, начинают издавать неприятный запах. Кроме того, возникает опасность возгорания, а переработка и повторное использование таких отходов становятся невозможными. Чтобы людям, посещающим кладбища в дни поминовения усопших, было удобнее сортировать отходы, мусороуборочные предприятия работают в усиленном режиме, вывозя мусор чаще, чем обычно.

Специалисты по работе с отходами и экологи призывают при посещении могил близких избегать пластиковых деталей на венках и пластиковых цветов, не заворачивать цветы в бумагу или пленку. Рекомендуется также использовать одни и те же подсвечники несколько раз, а также стараться не перегружать могилы свечами. Например, на одной могиле можно устанавливать только одну свечку.

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