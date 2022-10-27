Экзамен по математике — кому его обязательно придется сдавать?

Портал LRT.lt рассказал, какие изменения ждут сегодняшних учащихся, а также сколько — и каких — экзаменов им придется сдавать для получения аттестата зрелости и поступления в вузы.

Сегодня при окончании школы надо сдавать два экзамена. Один из них – литовский язык и литература, а второй — экзамен по выбору. Оба этих экзамена могут проводиться в школе.

В 2025 году, по словам заместителя министра образования, науки и спорта Рамунаса Скауджюса, выпускники школ для получения аттестата зрелости должны будут сдавать как минимум два государственных экзамена. Один из них – литовский язык и литература, а второй — любой экзамен по выбору (не обязательно математика).

Однако если у выпускника будет желание учиться в высшем учебном заведении, для него (уже с 2024 года) будет обязательным также экзамен по математике. Осенью прошлого года Сейм принял решение, согласно которому ужесточаются условия приема в высшие учебные заведения. Новый принцип поступления в вузы будет одинаковым и для претендующих на бюджетные места, и для тех, кто готов платить за обучение.

В 2027 году для получения аттестата выпускникам придется сдавать уже три государственных экзамена. Одним из них также обязательно будет литовский язык и литература.

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