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Эми Адамс стоило быть осторожнее со своими желаниями в трейлере «Зачарованной 2»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Вышел трейлер диснеевского фэнтези «Зачарованная 2» (Disenchanted). Сиквел поставил Адам Шенкман («Спеши любить», «Лак для волос»).

Трейлер показывает, как через десять лет после долгой и счастливой жизни в Нью-Йорке Жизель (Эми Адамс), Роберт (Патрик Демпси), Морган (Габриэлла Балдаччино) и новорожденный ребенок переезжают в новый дом в пригороде Монровиля, где местным авторитетом является Мальвина Монро (Майя Рудольф). Но когда их пребывание там не идет так идеально, как надеялась Жизель, то при поддержке принца Эдварда (Джеймс Марсден) она берет все в свои руки и загадывает желание, чтобы их жизнь стала похожей на сказку. Но ее заклинание приводит к ужасным последствиям, и теперь Жизель нужно спасти свою семью и свое родное королевство Андалусию до того, как часы пробьют полночь.

Премьера фильма «Зачарованная 2» состоится на Disney+ 24 ноября.

Источник: InterMedia

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