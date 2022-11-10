Эмили Блант в роли британской аристократки, документальный сериал с Дэвидом Бекхэмом и другие главные премьеры недели

Зверополис+ (сериал)

(мультфильм, приключения, комедия) на Disney+ с 9 ноября

Спин-офф мультфильма «Зверополис». Сборник из шести анимационных историй о жизни в Зверополисе. Небольшие зарисовки о разных жителях звериного мегаполиса, где среди прочих появится любимец публики Блиц — Скорость без границ.

Спасите нашу команду (сериал)

(документальный, спорт, реальное тв) на Disney+ с 9 ноября

В этом документальном сериале Дэвид Бекхэм присоединяется к юношеской футбольной команде «Westward Boys» из Восточного Лондона, которая отчаянно нуждается в помощи. «Westward Boys» не выиграл ни одной игры за весь сезон, и угроза вылета в низшую лигу очень велика.

Спасти футбол! (фильм)

(мультфильм, спорт, комедия) на Netflix с 9 ноября

Четыре юных футбольных суперфаната объединяются, чтобы помочь своим кумирам восстановить силы после того, как коварный злой ученый украл их талант.

Корона (сериал, 5 сезон)

(биография, драма, история) на Netflix с 9 ноября

История королевы Елизаветы II с момента её свадьбы в 1947 году до настоящего времени. В пятом сезоне авторы сериала расскажут о королевском дворце во времена леди Дианы.

Тайны ФИФА (сериал)

(документальный, криминал, спорт)

Футбольная организация ФИФА имеет богатую и неоднозначную историю. Узнайте о ее борьбе за власть, участии в мировой политике и цене проведения чемпионата мира.

Монахиня-воин (сериал, 2 сезон)

(боевик, драма, фэнтези) на Netflix с 10 ноября

Молодая женщина просыпается в морге с необъяснимыми способностями и попадает в битву между добром и злом.

Незабываемое Рождество (фильм)

(мелодрама, комедия) на Netflix с 10 ноября

Потеряв память в результате несчастного случая на горнолыжном курорте, избалованная наследница в Рождество оказывается в уютном доме неудачливого вдовца и его дочери. В главной роли Линдси Лохан.

Шальная пуля 2 (фильм)

(боевик, криминал, триллер) на Netflix с 10 ноября

Восстановив свое доброе имя, гениальный механик Лино преследует лишь одну цель — отомстить продажным полицейским, которые убили его брата и наставника.

Папин дракон (фильм)

(мультфильм, приключения, комедия) на Netflix с 11 ноября

Анимационный фильм о мальчике, сбежавшем на остров, чтобы спасти маленького дракона и подружиться с ним. На основе детской книги, удостоенной медали Джона Ньюбери.

Не уходи (фильм)

(драма, мелодрама) на Netflix с 11 ноября

Семиха внезапно бросает девушка. В поисках ответов на вопросы об их отношениях ему приходится столкнуться с тем, что он долго не замечал.

Мистический квест (сериал, 3 сезон)

(комедия) на Apple TV+ с 11 ноября

Гениальный, но эгоистичный разработчик игр Иэн Гримм намерен создать величайшую видеоигру в истории, с собой в главной роли. Поддерживать безумные планы начальника вынуждена команда программистов, давно привыкших к выходкам босса.

Истории из будущего (сериал)

(фантастика, семейный) на Apple TV+ с 11 ноября

В этой научно-фантастической антологии любопытство приводит к хаосу, когда школьники в недалеком будущем переживают загадочные события.

Англичанка (сериал)

(драма, вестерн) на Amazon Prime Video с 11 ноября

1890 год. Британская аристократка Корнелия Лок отправляется на Дикий Запад, чтобы разыскать и отомстить убийце своего сына. В главной роли Эмили Блант.