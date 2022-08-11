Эмили Бронте влюбляется, бросает вызов обществу и пишет «Грозовой перевал»

Первый трейлер фильма «Эмили» (Emily) обнародовала кинокомпания Warner Bros.

Это байопик английской писательницы Эмили Бронте, более всего известной как автор романа «Грозовой перевал». Главную роль сыграла Эмма Макки («Половое воспитание», «Смерть на Ниле»).

Фильм с долей фантазии расскажет о жизни Эмили, ее отношениях с сестрами Шарлоттой (Александра Доулинг) и Энн (Амелия Гетинг), с которой она была особенно близка, и братом Бернуэллом (Финн Уайтхед), которого она боготворила, а также ее первой любви – Уэйтмане (Оливер Джексон-Коэн) – и пути от скромной учительницы из английской глубинки до писательницы-затворницы, но при этом бунтарке и разрушительнице стереотипов и моральных барьеров.

Источник: InterMedia