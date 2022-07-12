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Эминем выпустит хиты последних 13 лет и новые синглы в одном сборнике

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Эминем анонсировал новый альбом своих хитов.

Эминем выпустит хиты последних 13 лет и новые синглы в одном сборнике

Компиляция под названием Curtain Call 2 увидит свет 5 августа 2022 года. Свой первый сборник хитов Curtain Call: The Hits Эминем выпустил в 2005 году.

Известно, что в новую пластинку войдут песни с разных номерных альбомов рэпера, начиная с Relapse 2009 года, и треки из сторонних проектов. Помимо собственно хитов, она будет включать недавний дуэт Эминема и Снуп Догга From the D 2 the LBC, его и Си Ло Грина песню The King and I, написанную для фильма «Элвис», а также как минимум одну ранее не издававшуюся вещь, которую музыкант обещал обнародовать в ближайшее время.

Источник: InterMedia

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