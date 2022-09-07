Энтони Хопкинс советует внуку не предавать друга в трейлере драмы «Время Армагеддона»

Трейлер фильма «Время Армагеддона» (Armageddon Time) представила Focus Features.

Режиссером, сценаристом и продюсером автобиографической драмы о взрослении выступил Джеймс Грэй («К звёздам», «Затерянный город Z»).

Действие картины происходит в Нью-Йорке в 1980-х годах. Эта семейная история о разногласиях между поколениями, о дружбе и о стремлении к американской мечте. Лента уже получила восторженные отзывы на Каннском кинофестивале и во время недавнего показа на кинофестивале в Теллурайде.

Ролик показывает дружбу Пола Граффа (Майкл Бэнкс Репета) с однокурсником (Джейлин Уэбб), которая подвергается испытанию в эпоху меняющихся политических событий. Также в главных ролях Джереми Стронг и Энн Хэтэуэй в роли Ирвинга и Эстер Граффов, родителей Пола, а также Энтони Хопкинс в роли его дедушки, который призывает Пола бороться с расизмом. «Время Армагеддона» появится в широком прокате 11 ноября.

Источник: InterMedia