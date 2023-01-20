Звёзды

Энтони Хопкинс станет римским императором

Автор Эвелина Никанорова
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Энтони Хопкинс присоединился к касту сериала «Те, кто скоро умрут» (Those About To Die), который готовит режиссер Роланд Эммерих для видеосервиса Peacock.

Энтони Хопкинс станет римским императором

Энтони Хопкинс

Как сообщает Screen Daily, 85-летний актер сыграет ключевую роль римского императора Веспасиана. Закаленный в боях деревенский выскочка, завоевавший свой трон после победы в кровавой гражданской войне, стареет, и его презирают патриции, борющиеся за положение в Империи и стремящиеся вытеснить его наследников с престола.

Действие эпической драмы происходит в сложном, коррумпированном мире гладиаторских состязаний, где множество разнообразных персонажей из всех слоев римского общества сталкиваются на стыке спорта и политика в Древнем Риме. Съемки должны начаться в марте в римской Cinecittà Studios. Проект является международным: с итальянской стороны в нем участвует Wild Side Productions (создавшие «Молодого папу»), с американской — AGC Television, а также задействованы австрийская компания High End Productions и немецкая Constantin Entertainment.

Источник: InterMedia

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