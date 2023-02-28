«Это гражданский вклад в построение честного общества». «Белые перчатки» — о своем участии в выборах

В первые минуты предварительного голосования на муниципальных выборах Вальдемар Баран направляется к избирательному участку, установленному на Лукишской площади в Вильнюсе. Для представителя организации по мониторингу за выборами «Белые перчатки» это профессиональная традиция — выполнить гражданский долг, чтобы потом приступить к наблюдению за голосованием.

Большинство нарушений фиксируется до начала голосования

— Мы ведем наблюдение за выборами с 2012 года, и это положительно сказалось на соблюдении избирательного законодательства, — рассказывает Вальдемар Баран. — В последние годы нарушений стало значительно меньше. Раньше бывало, что приходилось вызывать полицию прямо на участки для голосования. Теперь же это редкий случай.

«Белые перчатки» — единственная независимая организация в Литве, которая наблюдает за выборами. Она выступает своеобразным рефери на электоральном поле (остальные наблюдатели выдвигаются партиями, которые сами по себе — актеры политического процесса).

В пункте для предварительного голосования на Лукишской площади в первые часы людей немного. Большинство — члены избирательных комиссий и наблюдатели.

Кратковременное оживление у собравшихся репортеров вызывает лишь появление министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса и спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, которые дают типичные для таких случаев комментарии.

— Обычно во время предварительного голосования фиксируется немного нарушений, — продолжает Вальдемар Баран. — Завтра начинается голосование в больницах, домах опеки, местах заключения. Вот там мы видим наибольшую проблему: не всегда соблюдается тайна голосования. Иногда из-за физического состояния человек не может самостоятельно заполнить бюллетень, но проговаривает решение голосом. Важно, чтобы при этом все правила и законы соблюдались.

По словам представителя «Белых перчаток», большинство нарушений фиксируется до начала голосования — во время электоральной кампании.

— Теперь чаще всего поступают сообщения о несоблюдении правил ведения политической агитации, — поясняет Вальдемар Баран. — Реклама не всегда обозначена надлежащим образом. Очень много вопросов по поводу социальных медиа. У нас есть команда юристов, которые щепетильно рассматривают каждое нарушение.

Сообщить о подозрении, впрочем, может каждый житель страны — достаточно зайти на сайт организации и заполнить специальную форму.

Напоминание: делать фотографию бюллетеня запрещено

Наиболее острая и проблемная тема — подкуп избирателей, что ранее, по словам наблюдателей, неоднократно фиксировалось.

Все нечестные приемы и методы теперь хорошо известны, и волонтеры «Белых перчаток» проинструктированы, на что нужно обращать внимание.

— Один из способов, который практиковался ранее, это «карусель», когда кто-то выносил пустой бюллетень, отмечал нужного кандидата и передавал другому. Тот бросал в урну, а «свой» бюллетень вручал следующему. Это позволяло заинтересованным лицам убедиться, что проголосовали за нужного кандидата, — рассказывает Вальдемар Баран.

Он напоминает, что делать фотографию бюллетеня запрещено. Снимок может использоваться в качестве доказательства того, что человек проголосовал за «нужного» кандидата. Чтобы это упредить, в свое время были внесены изменения.

— Отсутствие шторок в кабинках позволяет видеть, что правило не нарушается, — считает наш собеседник. — В то же время тайна голосования соблюдается.

Какая мотивация у наблюдателей?

В этом году наблюдателями от «Белых перчаток» стали около 300 человек. Возраст — от 18 лет до 71 года.

— Какая мотивация у волонтеров, которые за это не получают ни премии, ни зарплаты? — спрашиваем.

— Это гражданский вклад в построение честного общества, — говорит Вальдемар Баран. — Ведь каждое нарушение можно расценивать как внезапный удар по незащищенному человеку. Чей-то голос может быть не засчитан, поскольку кто-то рядом совершил нарушение.

К чему приводит тотальная аполитичность, хорошо заметно по некоторым соседним странам, где граждане передали волю в другие руки.

Чтобы стать наблюдателем, нужно зарегистрироваться на сайте. Затем пройти тест на знание правил и избирательного законолательства и получить удостоверение.

— Далее будет проведен инструктаж, что считать нарушением, а что — нет. Как поступать в случаях выявления несоответствия, кому об этом сообщать, — перечисляет Вальдемар Баран.

Он также призывает регистрироваться в качестве наблюдателей на второй тур выборов, который пройдет 19 марта. В особенности нужны люди в регионах.

— В Вильнюсе к участкам для голосования и так привлечено большое внимание, — замечает представитель «Белых перчаток». — Поэтому предлагаем наблюдателям ехать в Шальчининкай, Вильнюсский район и т.д. Также у нас будут сформированы мобильные команды, которые будут оперативно перемещаться в основной день голосования при поступлении актуальной информации.

Напоминаем, что основной день голосования первого тура — 5 марта. Избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00.

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