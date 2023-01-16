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Эзра Миллер получил штраф и условный срок за кражу со взломом

Автор Эвелина Никанорова
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Эзра Миллер был признан виновным в незаконном проникновении в жилище и краже имущества. Суд состоялся 13 января 2023 года в Беннингтоне, штат Вирджиния.

Эзра Миллер получил штраф и условный срок за кражу со взломом

Эзра Миллер

Звезде «Флэша» и «Фантастических тварей» было первоначально предъявлено обвинение по трем пунктам: краже со взломом, мелком воровстве и незаконном проникновении. Инцидент произошел 1 мая 2022 года, когда Миллер проник в кладовую своего соседа Исаака Винокура и украл бутылку джина, водки и рома.

Накануне судебного заседания актер пошел на сделку со следствием и признал вину, поэтому отделался штрафом в 500 долларов и испытательным сроком длиной в год. За это время он не должен совершать противоправных действий, тогда дело будет закрыто.

— Условия испытательного срока касаются психического здоровья, жизни без наркотиков и отсутствия контактов с мистером Винокуром, — уточнила при вынесении приговора судья Верховного суда Керри А. Макдональд-Кейди.

Источник: InterMedia

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