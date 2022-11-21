Jony и Anna Asti пытаются понять любовь в первом дуэтном сингле

— Вот и вышел в свет столь долгожданный релиз! Мой первый совместный трек с девушкой. С человеком, обладающим столь пронзительным и пробивающим до души голосом, – представил новинку Jony в своих соцсетях.

Anna Asti отметила, что работа с Jony была для нее «исключительным удовольствием».

— Работать с тобой — исключительное удовольствие, ты настоящий талант, одарённый Богом, – написала артистка. — Эта песня всегда будет сильно значимой в моей истории. Благодарю тебя за доверие, за то, что свой первый сингл с девушкой ты спел именно со мной, это дорогого стоит! Более того, это бесценно! Пусть эта песня летит прямо в сердце каждому нашему слушателю. Она точно очень особенная. Спасибо за чудесный опыт и совместную работу!