Музыкальная новинка

Jony погрузился в романтические фантазии в «Никак»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Jony представил новый сингл «Никак».

Одновременно вышел видеоклип на эту песню, снятый режиссером и продюсером Генрихом Медером. В нем Jony влюбляется в девушку, выступающую в театрализованном шоу.

— Этот клип о том, что нужно уметь смотреть на себя со стороны, — рассказал певец в своих соцсетях. — Какой бы не был пройден тобою путь, нужно не забывать ценить момент, и наслаждаться жизнью сейчас, а не ждать подходящего времени или людей! Ведь, как сказал один мой друг очень хорошую цитату: «Нет пути к счастью, счастье — это и есть путь». И я считаю, что у нас отлично получилось передать всю эту бурю эмоций и красок в нашем клипе.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Бьорк выпустила первую песню своего «грибного альбома»

Бьорк выпустила первую песню своего «грибного альбома»

Автор Эвелина Никанорова
Луи Томлинсон выпустил первый сингл с нового альбома

Луи Томлинсон выпустил первый сингл с нового альбома

Автор Эвелина Никанорова
Gorillaz выпустят «Cracker Island» в феврале

Gorillaz выпустят «Cracker Island» в феврале

Автор Эвелина Никанорова
Певица, автор песен Мария Акелан о новом альбоме и целительной силе музыки

Певица, автор песен Мария Акелан о новом альбоме и целительной силе музыки

Автор RADIO•R
Тейлор Свифт выпустит альбом своих бессонных ночей

Тейлор Свифт выпустит альбом своих бессонных ночей

Автор Эвелина Никанорова
Arctic Monkeys назвали дату выхода нового альбома

Arctic Monkeys назвали дату выхода нового альбома

Автор Эвелина Никанорова
Деми Ловато вернулась к року на восьмом студийном альбоме

Деми Ловато вернулась к року на восьмом студийном альбоме

Автор Эвелина Никанорова
Dabro поддержали близких синглом «Мне не страшно»

Dabro поддержали близких синглом «Мне не страшно»

Автор Эвелина Никанорова
Билли Айдол даст больше рок-н-ролла в новом EP «The Cage»

Билли Айдол даст больше рок-н-ролла в новом EP «The Cage»

Автор Эвелина Никанорова