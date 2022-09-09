Jony погрузился в романтические фантазии в «Никак»

Одновременно вышел видеоклип на эту песню, снятый режиссером и продюсером Генрихом Медером. В нем Jony влюбляется в девушку, выступающую в театрализованном шоу.

— Этот клип о том, что нужно уметь смотреть на себя со стороны, — рассказал певец в своих соцсетях. — Какой бы не был пройден тобою путь, нужно не забывать ценить момент, и наслаждаться жизнью сейчас, а не ждать подходящего времени или людей! Ведь, как сказал один мой друг очень хорошую цитату: «Нет пути к счастью, счастье — это и есть путь». И я считаю, что у нас отлично получилось передать всю эту бурю эмоций и красок в нашем клипе.