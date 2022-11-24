Как будут работать магазины в праздничные дни — Сочельник, Рождество и Новый год

Крупные торговые сети Литвы объявили о том, как будут работать в праздничные дни — Сочельник, Рождество и Новый год.
LIDL
Торговая сеть Lidl шестой год подряд в первые дни Рождества и Нового года работать не будет.
- 24 декабря — до 17 часов
- 25 декабря — не работают
- 26 декабря — с 10 до 20 часов
- 31 декабря — до 20 часов
- 1 января — не работают
- 2 января, и в последующие дни, магазины сети LIDL будут работать по обычному графику.
MAXIMA
Торговая сеть MAXIMA сообщила, что в первый день Рождества и Нового года магазины работать не будут, а в другие дни закроются раньше.
- 24 декабря — до 19 часов
- 25 декабря — не работают
- 26 декабря — с 9 часов
- 31 декабря — до 21 часа (некоторые до 19 или 20 часов)
- 1 января — не работают.
NORFA
- 24 декабря — до 19 часов
- 25 декабря — не работают
- 26 декабря — с 10 часов
- 31 декабря — до 20 часов
- 1 января — не работает.
RIMI
В Рождество, 25 декабря, не будут работать ни физические магазины Rimi, ни электронный магазин сети, а 1 января с 10 до 18 часов будут «дежурить» 28 магазинов.
- 24 декабря — до 20 часов.
- 25 декабря — не работают ни физические магазины, ни электронный.
- 26 декабря — с 9 до 20 часов.
- 31 декабря — до 21 часа
- 1 января — будут «дежурить» 28 магазинов. В этот день можно будет с 13 до 18 часов заказать через Rimi.lt продукты на дом или забрать в дежурных магазинах.
1 января с 10 до 18 ч. будут работать следующие магазины RIMI:
- Алитус, ул. Науеи, 7E-1;
- Каунас, пр. A.Юозапавичаус, 11,
- Каунас, пр. Саванорю, 346,
- Каунас, ул. Балтиес, 58;
- Клайпеда, ул. Дангаус, 34,
- Клайпеда, пр. Тайкос, 139,
- Клайпеда, пр. Тайкос, 64,
- Клайпеда, ул. Лепойос, 27,
- Клайпеда, ул. Нидос, 1;
- Паланга, ул. Малуно, 10;
- Мажейкяй, ул. Жемайтиес, 38;
- Паневежис, ул. Клайпедос, 82;
- Шяуляй, ул. Гягужю, 30;
- Тельшяй, ул. Плунгес, 4;
- Тракай, ул. Витауто, 90;
- Укмерге, ул. Витауто, 60;
- Вильнюс, ул. Шяурес, 37,
- Вильнюс, ул. Жирмуну, 64,
- Вильнюс, ул. Кедру, 4,
- Вильнюс, ул. Атейтес, 91,
- Вильнюс, ул. Видуно, 4,
- Вильнюс, ул. Ерузалес, 4,
- Вильнюс, ул. Зарасу, 5A,
- Вильнюс, ул. Павильненю, 22,
- Вильнюс, ул. Архитекту, 19,
- Вильнюс, ул. Диджеи, 28,
- Вильнюс, ул. Пилес, 10,
- Вильнюс, пр. Гедиминаса, 10.
IKI о расписании работы в праздничные дни пока не сообщила.