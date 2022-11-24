Как будут работать магазины в праздничные дни — Сочельник, Рождество и Новый год

Крупные торговые сети Литвы объявили о том, как будут работать в праздничные дни — Сочельник, Рождество и Новый год.

LIDL

Торговая сеть Lidl шестой год подряд в первые дни Рождества и Нового года работать не будет.

24 декабря — до 17 часов

25 декабря — не работают

26 декабря — с 10 до 20 часов

31 декабря — до 20 часов

1 января — не работают

2 января, и в последующие дни, магазины сети LIDL будут работать по обычному графику.

MAXIMA

Торговая сеть MAXIMA сообщила, что в первый день Рождества и Нового года магазины работать не будут, а в другие дни закроются раньше.

24 декабря — до 19 часов

25 декабря — не работают

26 декабря — с 9 часов

31 декабря — до 21 часа (некоторые до 19 или 20 часов)

1 января — не работают.

NORFA

24 декабря — до 19 часов

25 декабря — не работают

26 декабря — с 10 часов

31 декабря — до 20 часов

1 января — не работает.

RIMI

В Рождество, 25 декабря, не будут работать ни физические магазины Rimi, ни электронный магазин сети, а 1 января с 10 до 18 часов будут «дежурить» 28 магазинов.

24 декабря — до 20 часов.

25 декабря — не работают ни физические магазины, ни электронный.

26 декабря — с 9 до 20 часов.

31 декабря — до 21 часа

1 января — будут «дежурить» 28 магазинов. В этот день можно будет с 13 до 18 часов заказать через Rimi.lt продукты на дом или забрать в дежурных магазинах.

1 января с 10 до 18 ч. будут работать следующие магазины RIMI:

Алитус, ул. Науеи, 7E-1;

Каунас, пр. A.Юозапавичаус, 11,

Каунас, пр. Саванорю, 346,

Каунас, ул. Балтиес, 58;

Клайпеда, ул. Дангаус, 34,

Клайпеда, пр. Тайкос, 139,

Клайпеда, пр. Тайкос, 64,

Клайпеда, ул. Лепойос, 27,

Клайпеда, ул. Нидос, 1;

Паланга, ул. Малуно, 10;

Мажейкяй, ул. Жемайтиес, 38;

Паневежис, ул. Клайпедос, 82;

Шяуляй, ул. Гягужю, 30;

Тельшяй, ул. Плунгес, 4;

Тракай, ул. Витауто, 90;

Укмерге, ул. Витауто, 60;

Вильнюс, ул. Шяурес, 37,

Вильнюс, ул. Жирмуну, 64,

Вильнюс, ул. Кедру, 4,

Вильнюс, ул. Атейтес, 91,

Вильнюс, ул. Видуно, 4,

Вильнюс, ул. Ерузалес, 4,

Вильнюс, ул. Зарасу, 5A,

Вильнюс, ул. Павильненю, 22,

Вильнюс, ул. Архитекту, 19,

Вильнюс, ул. Диджеи, 28,

Вильнюс, ул. Пилес, 10,

Вильнюс, пр. Гедиминаса, 10.

IKI о расписании работы в праздничные дни пока не сообщила.