Полезное радио Рождество и Новый Год

Как будут работать магазины в праздничные дни — Сочельник, Рождество и Новый год

Автор Анжелика Орлёнок
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Крупные торговые сети Литвы объявили о том, как будут работать в праздничные дни — Сочельник, Рождество и Новый год.

Как будут работать магазины в праздничные дни &#8212; Сочельник, Рождество и Новый год

Как будут работать магазины в праздничные дни — Сочельник, Рождество и Новый год

LIDL

Торговая сеть Lidl шестой год подряд в первые дни Рождества и Нового года работать не будет.

  • 24 декабря — до 17 часов
  • 25 декабря — не работают
  • 26 декабря — с 10 до 20 часов
  • 31 декабря — до 20 часов
  • 1 января — не работают
  • 2 января, и в последующие дни, магазины сети LIDL будут работать по обычному графику.

MAXIMA

Торговая сеть MAXIMA сообщила, что в первый день Рождества и Нового года магазины работать не будут, а в другие дни закроются раньше.

  • 24 декабря — до 19 часов
  • 25 декабря — не работают
  • 26 декабря — с 9 часов
  • 31 декабря — до 21 часа (некоторые до 19 или 20 часов)
  • 1 января — не работают.

Как будут работать магазины в праздничные дни &#8212; Сочельник, Рождество и Новый год

NORFA

  • 24 декабря — до 19 часов
  • 25 декабря — не работают
  • 26 декабря — с 10 часов
  • 31 декабря — до 20 часов
  • 1 января — не работает.

RIMI

В Рождество, 25 декабря, не будут работать ни физические магазины Rimi, ни электронный магазин сети, а 1 января с 10 до 18 часов будут «дежурить» 28 магазинов.

  • 24 декабря — до 20 часов.
  • 25 декабря — не работают ни физические магазины, ни электронный.
  • 26 декабря — с 9 до 20 часов.
  • 31 декабря — до 21 часа
  • 1 января — будут «дежурить» 28 магазинов. В этот день можно будет с 13 до 18 часов заказать через Rimi.lt продукты на дом или забрать в дежурных магазинах.

1 января с 10 до 18 ч. будут работать следующие магазины RIMI:

  • Алитус, ул. Науеи, 7E-1;
  • Каунас, пр. A.Юозапавичаус, 11,
  • Каунас, пр. Саванорю, 346,
  • Каунас, ул. Балтиес, 58;
  • Клайпеда, ул. Дангаус, 34,
  • Клайпеда, пр. Тайкос, 139,
  • Клайпеда, пр. Тайкос, 64,
  • Клайпеда, ул. Лепойос, 27,
  • Клайпеда, ул. Нидос, 1;
  • Паланга, ул. Малуно, 10;
  • Мажейкяй, ул. Жемайтиес, 38;
  • Паневежис, ул. Клайпедос, 82;
  • Шяуляй, ул. Гягужю, 30;
  • Тельшяй, ул. Плунгес, 4;
  • Тракай, ул. Витауто, 90;
  • Укмерге, ул. Витауто, 60;
  • Вильнюс, ул. Шяурес, 37,
  • Вильнюс, ул. Жирмуну, 64,
  • Вильнюс, ул. Кедру, 4,
  • Вильнюс, ул. Атейтес, 91,
  • Вильнюс, ул. Видуно, 4,
  • Вильнюс, ул. Ерузалес, 4,
  • Вильнюс, ул. Зарасу, 5A,
  • Вильнюс, ул. Павильненю, 22,
  • Вильнюс, ул. Архитекту, 19,
  • Вильнюс, ул. Диджеи, 28,
  • Вильнюс, ул. Пилес, 10,
  • Вильнюс, пр. Гедиминаса, 10.

IKI о расписании работы в праздничные дни пока не сообщила.

Как будут работать магазины в праздничные дни &#8212; Сочельник, Рождество и Новый год

Tags:

Похожее

Несколько дней до «черной пятницы». Что важно знать, чтобы не пришлось раскаиваться в покупке

Несколько дней до «черной пятницы». Что важно знать, чтобы не пришлось раскаиваться в покупке

Автор Анжелика Орлёнок
Вся информация о движении транспорта 26 ноября в столице. Ограничения движения, площадки «Паркуйся и поезжай», бесплатные автобусы и троллейбусы

Вся информация о движении транспорта 26 ноября в столице. Ограничения движения, площадки «Паркуйся и поезжай», бесплатные автобусы и троллейбусы

Автор Анжелика Орлёнок
Праздничный календарь. Даты зажжения огней на Рождественских елочках в разных городах страны

Праздничный календарь. Даты зажжения огней на Рождественских елочках в разных городах страны

Автор Анжелика Орлёнок
Проверьте, хорошо ли вы знаете Вильнюс. Секретные «детальки» города &#8212; в квесте из 7 пунктов

Проверьте, хорошо ли вы знаете Вильнюс. Секретные «детальки» города — в квесте из 7 пунктов

Автор RADIO•R
Ноябрьский апдейт. Страна готовится к Рождеству &#8212; что известно на данный момент?

Ноябрьский апдейт. Страна готовится к Рождеству — что известно на данный момент?

Автор Анжелика Орлёнок
Три книги о встрече с призраками: смешные или захватывающие дух

Три книги о встрече с призраками: смешные или захватывающие дух

Автор RADIO•R
По Литве с гидом. Каунас &#8212; обязательное направление для путешествий в ноябре

По Литве с гидом. Каунас — обязательное направление для путешествий в ноябре

Автор RADIO•R
Чек-лист от специалистов: семь шагов по подготовке автомобиля к зиме

Чек-лист от специалистов: семь шагов по подготовке автомобиля к зиме

Автор Анжелика Орлёнок
Какими в этом году будут рождественские елки в крупных городах страны?

Какими в этом году будут рождественские елки в крупных городах страны?

Автор Анжелика Орлёнок