Как и почему надо утилизировать старые батарейки?

Европарламент готовит постановления, предусматривающие большую ответственность для производителей аккумуляторов и батарей. А пока эти изменения не вступили в силу, природозащитники напоминают, как правильно утилизировать использованные батарейки и аккумуляторы.

В нашей стране — около 9 тысяч мест, в которых принимаются переносные батареи и аккумуляторы. Переносные батареи — это такие, которые вставляются в разные устройства (фонарики, телефоны и т.п.). Большая часть этих отходов принимается в торговых точках, где для этого есть специальные контейнеры. Распространители обязаны бесплатно принимать у людей старые батарейки и аккумуляторы, не требуя приобретать новые.

«Жители страны могут также сдавать использованные батареи и аккумуляторы на площадки сбора отходов, созданные муниципалитетами; утилизаторам, занимающимся такими отходами; или оставлять в офисах, на заправочных станциях, в учебных заведениях и организациях, где для сбора этих отходов установлены специальные контейнеры», — говорит представитель Министерства окружающей среды Ауримас Янчяускас.

Автомобильные или промышленные батареи и аккумуляторы также можно сдавать специалистам по утилизации таких отходов или на площадки по сбору крупногабаритных отходов. Сдача таких отходов зачастую оплачивается.

Почему надо утилизировать батареи, батарейки, аккумуляторы и т.д.?

В их составе есть свинец, ртуть, кадмий и другие токсичные элементы, вредные для окружающей среды и человека. Батареи и аккумуляторы, попавшие вместе с другими отходами в контейнеры для бытовых отходов, при разложении выделяют вещества, способные изменить химический состав почвы, повредить листву растений, кожу животных.

Из окружающей среды тяжелые металлы могут попадать в растения, в водоемы. Оттуда — в организм животных и людей. При попадании в организм человека тяжелые металлы могут повреждать ДНК и клетки. Именно поэтому экологи постоянно напоминают о необходимости правильно сортировать и утилизировать такие отходы. Для удобства в разных местах устанавливаются контейнеры для сбора отработанных батареек и аккумуляторов. Большая часть таких материалов, переданных утилизаторам отходов, возвращается на рынок и служит людям в качестве новых продуктов. Остальная часть этих отходов, которые не могут быть переработаны, утилизируются экологически безопасным способом.

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