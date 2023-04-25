Государственные учреждения

Как иностранцу, имеющему ВНЖ в Литве, получить выплаты по болезни?

Автор RADIO•R
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Для получения выплаты по болезни необходимо подать заявление в «Содру». Причем достаточно сделать это один раз. В таком случае его действие распространится на предыдущие 12 месяцев и в будущем.

Как иностранцу, имеющему ВНЖ в Литве, получить выплаты по болезни?

Как иностранцу, имеющему ВНЖ в Литве, получить выплаты по болезни?

На выплату могут рассчитывать застрахованные граждане Украины, Беларуси или России (как и другие граждане третьих стран).

То есть те, кто устроился на работу или оформил индивидуальную трудовую деятельность, имеет необходимый стаж социального страхования и получил бюллетень от врача.

Нужно отметить, что при назначении выплаты по болезни учитываются периоды работы, полученные в государствах-членах Европейского Союза, странах Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании.

Также включены в этот перечень граждане Украины и Беларуси, так как с ними подписаны двусторонние соглашения.

В то же время периоды работы, полученные в России или любой другой третьей стране, не включаются в стаж социального страхования в случае болезни, так как с этой страной отсутствуют двусторонние договоры о социальном обеспечении.

Вся актуальная информация о порядке начисления выплаты по болезни и определении их размера можно найти на страницах renkuosilietuva или «Содры».

Отметим, что размер пособия по болезни, продолжительность выплаты, стаж работы и страховые требования, указанные в законе о болезни, применяются в равной степени при назначении пособия по болезни как гражданину, работающему по трудовому договору, так и самозанятому лицу.

Поэтому при определении права самозанятого лица на пособие по болезни каждый раз оценивается, распространяется ли на него социальное страхование, то есть оплачены ли им своевременно взносы на социальное страхование.

Стаж социального страхования самозанятого лица на случай болезни рассчитывается не календарно, а определяется исходя из уплачиваемых им взносов государственного социального страхования (VSD).

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