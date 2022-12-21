Как не переедать во время праздников. 9 простых советов

Впереди — целая череда любимых зимних праздников. Во многих семьях эти дни сопровождаются застольями с большим количеством угощений. Как достойно выдержать «испытания» вкусной едой?

1. Подготовьтесь к застолью заранее. Примерно за час до него немного перекусите — так вам будет легче спокойно воспринимать угощения, подготовленные к празднику. А незадолго до того, как садиться за стол, не забудьте выпить стаканчик воды.

2. Самый простой способ достойно выйти из любого застолья — это не переедать. Но именно это и бывает трудно сделать, учитывая, сколько всего вкусного будет на столе. Неплохой выход — пробовать за столом разные блюда, только очень небольшими порциями. Если положить на свою тарелку буквально по ложке разных угощений, мозг воспримет такое изобилие позитивно. А вам такое разнообразие поможет быстрее насытиться. Кроме того, будет приятно, что вы продегустировали уже многие блюда.

3. Кстати, если есть возможность выбрать, возьмите маленькую тарелку. На ней даже небольшое количество еды будет восприниматься как достаточное. А вот большая тарелка будет все время просить добавки, и на ней ваши несколько ложек салатов будут выглядеть неубедительно.

4. Старайтесь есть медленно и спокойно, хорошенько пережевывая пищу. Смакуйте еду и наслаждайтесь процессом. Чувство насыщения наступает спустя 15-20 минут от начала еды — за это время, если спешить, можно успеть все испортить. При переедании пища превышает свободный объем желудка. Это вызывает тошноту, может привести к вздутию живота и даже рвоте.

5. Если вы будете компоновать еду на своей тарелке так, чтобы жирная еда в ней сочеталась с большим количеством зелени и овощей, желудок, как говорится, скажет вам спасибо. Кроме того, это поможет съесть меньше жирной еды.

6. Старайтесь не запивать пищу газированными напитками. Не чередуйте жирную пищу и ледяные напитки. Откажитесь от сладких магазинных соков в пользу домашнего кисловатого компота или морса. А еще лучше — пейте простую воду. Вода даст чувство насыщения, и это тоже поможет съесть меньше.

7. Фрукты и ягоды в перерывах между приемами пищи — выбор неплохой. Только надо помнить, что их лучше есть не сразу после еды, а хотя бы минут через 30.

8. Хорошо, если посиделки можно «разбавить» какими-то другими действиями — настольными играми, прогулкой или просто приятным общением за пределами стола.

9. Наконец, если вы уже сыты, а вас продолжают уговаривать поесть, — не бойтесь вежливо отказаться. Иногда бывает проще придумать какую-то шуточную причину отказа, чем потом страдать от болей в животе.