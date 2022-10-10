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Как правильно утилизировать зеленые отходы осенью?

Автор Анжелика Орлёнок
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Садово-огородные работы осенью так же интенсивны, как весной. А во дворе или на балконе часто приходится наводить порядок до поздней осени. И дело не только в самих делах, но и в том, что не всегда понятно, как правильно поступать с накопившимися зелеными отходами. Специалисты Департамента охраны окружающей среды делятся советами, как утилизировать зеленые отходы, не загрязняя окружающую среду.

Как правильно утилизировать зеленые отходы осенью?

Как правильно утилизировать зеленые отходы осенью?

«Зеленые отходы — это биоразлагаемые отходы. Например, листья, скошенная трава, обрезанные ветки деревьев и кустарников, опилки, цветы, гнилые фрукты или овощи. Мы часто замечаем, что такие отходы утилизируются самым простым способом – выбрасываются в коммунальные контейнеры. Напоминаем, что и с зелеными отходами нужно обращаться правильно. Доставлять на площадки сбора, выбрасывать в контейнеры для зеленых отходов или компостировать», — говорит Юргита Мальскайтене, специалист по контролю за обращением с отходами.

По мнению эколога, при накоплении зеленых отходов нельзя забывать о преимуществах компостирования.

«Если у вас есть такая возможность, мы всегда предлагаем компостировать зеленые отходы. Таким образом вы не только решите вопрос применения ненужных пищевых и садовых отходов, но и получите удобрение для имеющихся у вас растений или комнатных цветов. Вы также будете способствовать уменьшению изменения климата, потому что снизите количество метана, образующегося на свалках из-за неблагоприятных условий разложения отходов», — пояснила Ю. Мальскайтене.

Как правильно утилизировать зеленые отходы осенью?

Помните, что на площадках сбора зеленых отходов принимают:

  • зеленую обрезку и садовые отходы, опавшие листья деревьев, скошенную траву, цветы, сорняки,
  • отходы фруктов и овощей,
  • кору деревьев, опилки, стружки, щепу,
  • обрезку веток мелких деревьев и кустарников,
  • пни малого диаметра.

Обратите внимание, что отходы не должны быть загрязнены такими примесями:

  • пластик и пластиковая упаковка,
  • бумага (газеты, журналы),
  • отходы животного происхождения (мясо, рыба, кости, жир, молочные продукты, фекалии животных),
  • земля, песок, камни,
  • опасные отходы (смазочные материалы, загрязненная упаковка).

В настоящее время в Литве действуют 53 пункта сбора (приемки) зеленых отходов. Их контакты по округам можно найти здесь.

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