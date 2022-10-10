Как правильно утилизировать зеленые отходы осенью?

Садово-огородные работы осенью так же интенсивны, как весной. А во дворе или на балконе часто приходится наводить порядок до поздней осени. И дело не только в самих делах, но и в том, что не всегда понятно, как правильно поступать с накопившимися зелеными отходами. Специалисты Департамента охраны окружающей среды делятся советами, как утилизировать зеленые отходы, не загрязняя окружающую среду.

«Зеленые отходы — это биоразлагаемые отходы. Например, листья, скошенная трава, обрезанные ветки деревьев и кустарников, опилки, цветы, гнилые фрукты или овощи. Мы часто замечаем, что такие отходы утилизируются самым простым способом – выбрасываются в коммунальные контейнеры. Напоминаем, что и с зелеными отходами нужно обращаться правильно. Доставлять на площадки сбора, выбрасывать в контейнеры для зеленых отходов или компостировать», — говорит Юргита Мальскайтене, специалист по контролю за обращением с отходами.

По мнению эколога, при накоплении зеленых отходов нельзя забывать о преимуществах компостирования.

«Если у вас есть такая возможность, мы всегда предлагаем компостировать зеленые отходы. Таким образом вы не только решите вопрос применения ненужных пищевых и садовых отходов, но и получите удобрение для имеющихся у вас растений или комнатных цветов. Вы также будете способствовать уменьшению изменения климата, потому что снизите количество метана, образующегося на свалках из-за неблагоприятных условий разложения отходов», — пояснила Ю. Мальскайтене.

Помните, что на площадках сбора зеленых отходов принимают:

зеленую обрезку и садовые отходы, опавшие листья деревьев, скошенную траву, цветы, сорняки,

отходы фруктов и овощей,

кору деревьев, опилки, стружки, щепу,

обрезку веток мелких деревьев и кустарников,

пни малого диаметра.

Обратите внимание, что отходы не должны быть загрязнены такими примесями:

пластик и пластиковая упаковка,

бумага (газеты, журналы),

отходы животного происхождения (мясо, рыба, кости, жир, молочные продукты, фекалии животных),

земля, песок, камни,

опасные отходы (смазочные материалы, загрязненная упаковка).

В настоящее время в Литве действуют 53 пункта сбора (приемки) зеленых отходов. Их контакты по округам можно найти здесь.