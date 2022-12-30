Как пройдет встреча Нового 2023 года в трех крупнейших городах страны?

Чуть больше суток остается до встречи Нового года. Несмотря на то, что погода в этот раз не предвещает ничего хорошего, во многих городах страны новогодняя ночь все равно обещает стать яркой и праздничной. Как планируют встретить 2023-й три крупнейших города нашей страны?

Вильнюс

Вильнюс приглашает горожан и гостей столицы встретить Новый год возле колокольни Кафедрального собора, которую с 22:00 украсит современная видеопроекция. А в полночь площадка вокруг колокольни засветится еще ярче — собравшихся встречать 2023 год будут ждать музыкальное и лазерное шоу. Красочным зрелищем на колокольне гости праздника смогут полюбоваться с 22 часов 31 декабря до часу ночи 1 января.

Для того чтобы было легче попасть в Старый город столицы, городские власти советуют оставить машину дома и приехать в новогоднюю ночь в центр города на транспорте. С этой целью с 20 часов 31 декабря до 3 часов 1 января транспорт в столице будет бесплатным.

Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января будут курсировать более вместительные ночные автобусы маршрутов 102N и 103N. Будут ходить ночные автобусы маршрутов 3G и 6G и троллейбусы маршрутов 2, 7, 16 и 17. С 23:00 до 3:00 часов ночной общественный транспорт будет курсировать каждые 30-35 минут. Подробнее

В часы встречи Нового года горожан просят не приносить на Кафедральную площадь петарды и другие средства, которые могут быть небезопасны для окружающих людей и животных.

Каунас

В Каунасе в этом году празднование Нового года будет проходить по-новому. Город отказывается от фейерверков и предлагает альтернативу — 3D-проекции на главной площади города, где стоит рождественская елка. 3D-инсталляции на Каунасской ратуше будут показывать с 22:00 до 00:30.

Для удобства горожан общественный транспорт в новогоднюю ночь будет курсировать по дополнительным маршрутам. Объявлено, что вечером 31 декабря до часу ночи 1 января пассажиров будут перевозить дополнительные автобусы на маршрутах 37 и 40, а также троллейбусы на маршрутах 1 и 11.

Полная программа праздничных мероприятий в Каунасе

Клайпеда

Портовый город в новогоднюю ночь приглашает клайпедчан и гостей города на лазерное шоу. 31 декабря, с наступлением Нового года, на Театральной площади, возле главной рождественской елочки города, состоится лазерное световое шоу.

15-минутное шоу начнется с обратного отсчета и подарит собравшимся неповторимое зрелище на основе специально сочиненной музыкальной композиции — от классических новогодних произведений до современных ритмов.

Праздничный вечер на Театральной площади начнется еще до полуночи. С 23 часов новогоднее настроение гостям праздника будет создавать DJ John-B, который в полночь прервет свою программу на время лазерного шоу, а потом — в 00:15 час. — продолжит танцевальный вечер, который продлится до часу ночи.

И еще полезная информация

На взморье, в рамках подготовки к новогоднему фейерверку на мосту Паланги, 31 декабря мост будет временно закрыт. 31 декабря дальняя часть моста будет закрыта с 19:00, а весь Палангский мост — с 22:00 до 00:30.