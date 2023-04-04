Как рассчитываются взносы в «Содру» и когда их нужно платить?

Ежегодно кампания по подаче налоговых деклараций и оплате налогов вызывает массу вопросов. Сейчас их возникает еще больше в связи с тем, что за последний год в Литву приехали десятки тысяч граждан Украины и Беларуси. На наиболее злободневные вопросы по запросу RADIO•R отвечают сотрудники «Содры».

Для оформивших индивидуальную трудовую деятельность (без лицензии на ведение бизнеса)

Взносы по обязательному страхованию здоровья (PSD) и государственному социальному страхованию (VSD) оплачиваются от 90% дохода, заявленного в декларации о годовом подоходном налоге (GPM) без вычета VSD и PSD.

При этом есть ряд особенностей. По поводу оплаты взносов по PSD:

минимальный взнос по PSD составляет 6,98% от минимальной ежемесячной зарплаты (сейчас она равна 840 евро, в 2022 году — 730 евро) или на данный момент — 58,63 евро;

если взносы по PSD оплачивались ежемесячно в течение 2022 года, то до 1 мая 2023 года необходимо выплатить лишь разницу;

PSD нужно вносить каждый месяц до последнего дня текущего месяца;

от оплаты PSD человек освобождается, если одновременно работает по трудовому договору или застрахован государством (пенсионер, человек с инвалидностью и т.д.).

Размеры взносов VSD на 2022 год:

12,52%, если человек не участвует в системе пенсионного накопления;

15,22%, если человек участвует в системе пенсионного накопления и оплачивает 2,7%;

15,52%, если человек участвует в системе пенсионного накопления и вносит 3%.

Взносы в VSD и PSD должны быть оплачены до 1 мая 2023 года.

Для оформивших индивидуальную трудовую деятельность (на основании лицензии на ведение бизнеса)

Особенности в связи с оплатой взносов по PSD:

взносы по обязательному страхованию здоровья PSD (6,98% от минимальной месячной зарплаты) должны выплачиваться ежемесячно до последнего дня текущего месяца;

ежемесячный взнос PSD на 2023 год составляет 58,63 евро;

Если лицензия на предпринимательскую деятельность действует в течение одного месяца, то выплачиваются такие суммы взноса по PSD (в 2023 году):

если человек не участвует в системе дополнительного пенсионного накопления — 8,72% от минимальной ежемесячной зарплаты (73,25 евро);

если человек участвует в системе пенсионного накопления и платит 3%, то нужно оплатить 11,72% от минимальной ежемесячной зарплаты (98,45 евро).

Особенности в связи с оплатой взносов по VSD:

если срок действия лицензии на ведение бизнеса больше или меньше одного месяца, то взносы по государственному социальному страхованию (VSD) рассчитываются пропорционально сроку действия лицензии на ведение бизнеса;

если лицензия на ведение бизнеса действительна менее трех месяцев, то необходимо оплатить взносы VSD заранее до приобретения лицензии на ведение бизнеса.

если лицензия на ведение бизнеса действует более трех месяцев, то взносы VSD за предыдущий квартал должны быть уплачены до 15 числа первого месяца текущего квартала.

Для владельцев индивидуального предприятия или совладельцев малого предприятия

Особенности в связи с оплатой взносов по PSD:

взносы по обязательному страхованию здоровья PSD (6,98% от минимальной месячной зарплаты) должны выплачиваться ежемесячно до последнего дня текущего месяца;

ежемесячный взнос PSD на 2023 год составляет 58,63 евро;

оплата PSD может быть отменена, если человек одновременно работает по трудовому договору или застрахован государством (пенсионер, человек с инвалидностью и др.).

Особенности в связи с оплатой взносов по VSD:

взносы по государственному социальному страхованию (VSD) оплачиваются с 50% суммы, которая была снята для личных нужд и которая задекларирована в Государственной налоговой инспекции (код дохода 02). Если человек не снимает средства на личные нужды, государственный взнос VSD не оплачивается.

взносы VSD и PSD оплачивает не владелец индивидуального предприятия или совладелец малого предприятия, а само индивидуальное предприятие или малое предприятие.

Размеры взносов VSD (на 2023 год):

13,83%, если человек не участвует в системе дополнительного пенсионного накопления;

16,83%, если человек участвует в системе дополнительного пенсионного накопления и оплачивает 3%.

Если индивидуальная трудовая деятельность зарегистрирована после 1 января 2018 года (индивидуальная деятельность без/с лицензии на ведение бизнеса, индивидуальное предприятие или малое предприятие), взносы VSD можно не платить в течение первого года после оформления индивидуальной трудовой деятельности.