Как в выходные не попасть в пробки на дорогах страны. Проверьте список мест, где могут быть заторы

В ближайшие дни движение на дорогах страны будет более интенсивным, чем обычно, — многие будут посещать кладбища и приводить в порядок могилы своих близких.

В связи с этим Дирекция автомобильных дорог Литвы подготовила список дорог, которые часто бывают перегружены в конце октября и первых числах ноября из-за того, что неподалеку от них есть кладбища. Поэтому тем, кто едет не на кладбище, рекомендуется выбирать другой маршрут, минуя следующие участки дорог:

Алитусский уезд:

• г. Лаздияй, ул. Kauno, на участке от 32,7 до 33,3 км дороги местного сообщения Nr. 134 Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija;

• г. Вейсеяй, ул. Leipalingio и Vytauto, на участке от 10,7 до 11,6 км дороги местного сообщения Nr. 134 Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija;

• г. Швянтэжерис, ул. Seirijų, 36,0 км дороги местного сообщения Nr. 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai;

• г. Рудамина, ул. Karaliaus Mindaugo g., 40,0 км дороги местного сообщения Nr. 134 Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija;

• г. Кросна, ул. Ateities, 1,0 км дороги местного сообщения Nr. 2502 Krosna–Lazdijai;

• д. Лишкява, ул. Švietimo g., 9,0 км дороги местного сообщения Nr. 2519 Druskininkai–Liškiava–Panara–Jonionys.

Каунасский уезд:

• г. Кармелава, ул. Vilniaus, около Karmėlavos кл., 10,0 км магистральной дороги A6 Kaunas–Daugpilis–Zarasai;

• г. Йонава, ш. Kėdainių, около Jonavos кл., 3,0 км дороги местного сообщения Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva;

• г. Каяшядорис, ул. Sodų, 1,5 км районной дороги Nr. 1827 Kiemeliai–Gudiena;

• г. Каунас, Каунасская западная объездная дорга, около Romainių кл., 3,5 км магистральной дороги A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai;

• г. Кедайняй, ул. Kauno, 43,0 км районной дороги Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai;

• г. Приенай, ул. Prienų, 95,0 км магистральной дороги A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė;

• г. Расейняй, ул. Sodų, 1,0 км районной дороги Nr. 3507 Raseiniai–Laužai–Tarosai;

• г. Ариогала, ул. Vytauto, 29,9 км районной дороги Nr. 1907 Vilkija–Čekiškė–Ariogala.

Паневежский уезд:

• д. Шилайчяй, ул. Ramygalos, 9,5 км магистральной дороги A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai;

• г. Биржай, ул. Pasvalio и Kęstučio, 0,1 км дороги местного сообщения Nr. 125 Biržai–Raubonys 0,14 km ir krašto kelio Nr. 190 Biržai–Germaniškis.

Шяуляйский уезд:

• г. Шяуляй, ул. Tilžės, около Ginkūnų кл., от 49,0 до 50,0 км магистральной дороги A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas;

• г. Радвилишкис, ул. Šiaulių, от 57,0 до 58,0 км магистральной дороги A9 Panevėžys–Šiauliai.

Таурагский уезд:

• д. Папушине, ул. Šilalės, 138,0 км дороги местного сообщения Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė;

• д. Скирснямуне, ул. Plento, 76,0 км дороги местного сообщения Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda;

• г. Середжюс, ул. Neringos, 1,0 км районной дороги Nr. 1709 Seredžius–Juodaičiai–Mituva–Keryvai.

Тяльшяйский уезд:

• г. Мажейкяй, ул. Sedos, от 3,0 до 4,0 км дороги местного сообщения Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė;

• г. Плунге, ул. Rietavo, от 56,0 до 57,0 км дороги местного сообщения Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė.

Вильнюсский уезд:

• д. Копличнинкай, ул. A. Mickevičiaus, около Karveliškių кл., от 6,0 до 7,0 км районной дороги Nr. 5212 Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė.

Важно также обратить внимание, что при благоприятных погодных условиях ремонтные работы на дорогах государственного значения проводятся и осенью. На таких участках дорог страны образуются заторы, особенно на светофорах. А в связи с интенсивным движением в период Vėlinės дорожные условия могут быть еще более сложными.

Рекомендуется заранее планировать маршрут поездки, обращая внимание на места, где ведутся работы. Вся информация о проводимых работах публикуется на сайте eismoinfo.lt.

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