Какие изменения в проведении экзаменов будут в новом учебном году?

В наступающем учебном году национальная проверка успеваемости учащихся (NMPP) будет проводиться раньше, чем обычно. Агентство по образованию (NŠA) планирует перенести ее с апреля на январь-февраль. Кроме того, экзамен по польскому языку будет проводиться по-другому. Других изменений в экзаменах на аттестат зрелости пока не ожидается.

«NMPP мы планируем перенести на более раннее время по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что школы немного раньше получат информацию об успехах четвероклассников и восьмиклассников и смогут полученный материал использовать до конца учебного года. Поэтому с весеннего периода, как в этом году было в апреле, проверку успеваемости планируется перенести на январь-февраль. Примерно в период между зимними каникулами до 16 февраля», — сказал Видмантас Юргайтис, представитель Национального агентства по образованию.

Он сообщил, что в настоящее время идет работа с заданиями для NMPP.

«Мы уже думаем, моделируем, каких тем, каких вопросов, каких заданий не должно быть в заданиях четвероклассников и восьмиклассников, ведь январь и февраль — это самая середина учебного года, поэтому не может быть тех задач и вопросов, которые преподаются в конце учебного года», — пояснил представитель NŠA.

Для шестиклассников NMPP проводиться не будет.

Для восьмиклассников введут новшество – проверку знаний по родным языкам (белорусский, польский, русский). По словам В. Юргайтиса, это было пожелание преподавателей школ национальных меньшинств.

«Тестирование пранируется в электронном виде. Опыт этого года показывает, что и четвероклассники, и восьмиклассники достаточно хорошо (выполнили задания, — прим. ред.). Конечно, были некоторые недоразумения и вызовы, но эти вызовы были больше для исполнителей, а не для учеников, что также показывает настроение школ и учащихся», — сказал В. Юргайтис.

Он подчеркнул, что количество неправильных входов в систему уменьшилось.

«Чего мы не могли сказать о проверке успеваемости основного образования (PUPP), потому что он был впервые в школах. Были трудности со входом в систему или волна неумения или неспособности входа, но это все удалось наладить», — сказал В. Юргайтис.

Что касается проверки знаний PUPP, то в наступающем учебном году серьезных изменений не ожидается. Она будет проводиться в школах в электронном виде.

Экзамены на аттестат зрелости для большинства выпускников не изменятся. Но с обновлением общеобразовательных программ появятся изменения в сдаче госэкзамена на аттестат зрелости по польскому родному языку. Он будет проводиться в новом формате — с введением накопительного и промежуточного оценивания.

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