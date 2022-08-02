Какие изменения вступили в силу для родителей маленьких детей?

С начала августа вступили в силу некоторые изменения, которые касаются родителей маленьких детей. Ожидается, что эти новшества помогут легче совмещать личные и семейные планы с работой, говорится в сообщении Министерства социальной защиты и труда.

«Мамин» и «папин» день — и родителям, воспитывающим одного ребенка

С августа мамы и папы, воспитывающие одного ребенка в возрасте до 12 лет, получают право на дополнительный выходной день 1 раз в 3 месяца. Таким образом, родители одного ребенка в возрасте до 12 лет получат 4 дополнительных свободных дня в год.

Родители, воспитывающие 2 и более детей до 12 лет, получают право на 1 дополнительный выходной день в месяц.

Каждый из родителей, воспитывающих 3 и более детей в возрасте до 12 лет, может рассчитывать на 2 дополнительных выходных дня в месяц.

Родители, воспитывающие 2 детей в возрасте до 12 лет, если один из них или оба имеют инвалидность, могут взять 2 свободных оплачиваемых дня в месяц (ранее был 1 день).

Это дополнительное свободное время можно использовать и иначе. Например, если работнику положен 1 дополнительный выходной день, он может просить сократить рабочее время на 2 часа в неделю. Иначе говоря, мама или папа могут каждую пятницу или в другой день недели работать на 2 часа меньше. Если работнику положены 2 дополнительных выходных дня в месяц, он может просить сократить рабочее время на 4 часа в неделю. Следовательно, каждую пятницу или в другой день недели мама или папа могут заканчивать работу на 4 часа раньше.

По просьбе лиц, работающих посменно более чем по восемь часов, дополнительное время отдыха может суммироваться за несколько месяцев до тех пор, пока не «набежит» дополнительный выходной день, который предоставляется не позже чем в последний суммируемый месяц.

Не полное рабочее время с начала августа могут работать сотрудники, воспитывающие детей в возрасте до 8 лет. Ранее это правило распространялось только на родителей с детьми до 3 лет.

Удаленная работа и гибкий рабочий график

Если работодатель не может доказать, что из-за производственной необходимости или особенностей организации труда это вызвало бы увеличенные затраты, с начала августа он обязан удовлетворить просьбу работать дистанционно:

беременной, недавно родившей или кормящей матери;

работнику, воспитывающему ребенка до 8 лет;

работнику, в одиночку воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет;

а также работнику, который представит просьбу, основанную на выводе медучреждения о состоянии его здоровья, или необходимости ухаживать за другим членом семьи или совместно проживающим с ним лицом.

Перечисленные выше категории лиц имеют возможность работать по удобному для них графику.

Бесплатный отпуск

Утверждена возможность предоставить бесплатный отпуск не только по уходу за болеющим членом семьи, но и лицу, проживающему вместе с работником.

Бесплатное свободное время

Работодатель обязан будет предоставить работнику бесплатное свободное время, если его просьба вызвана срочными семейными обстоятельствами. Например, болезнью или несчастным случаем.

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