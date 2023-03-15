Какие права предоставляет статус ВНЖ или ПМЖ и куда обращаться за получением вида на жительство?

В прошлом году в Литве было предоставлено более 133 тысяч видов на жительство. Какие нюансы возникают при оформлении документов? Нужен ли перевод на литовский язык? Что делать, когда удостоверение утеряно? Какие права предоставляет статус ВНЖ/ПМЖ, и куда обращаться для их получения? На вопросы RADIO•R отвечает Департамент миграции.

Какие права предоставляет статус ВНЖ или ПМЖ его обладателю?

Практически такие же, как у граждан Литвы. Иностранец, получивший ВНЖ или ПМЖ, может жить, учиться, работать, приобретать недвижимость и даже в некоторых случаях голосовать (например, на муниципальных выборах).

Он также может выбрать место жительства в Литве, менять его, выезжать из страны и возвращаться в течение срока действия разрешения на проживание.

Однако при изменении места жительства нужно обязательно уведомить Департамент миграции по номеру телефона 8 707 67000 (или +370 5 271 7112, если звоните из-за границы) и по электронной почте [email protected]

А в случае, если человек уезжает из Литвы более чем на полгода, он обязан задекларировать отъезд.

Куда обращаться для получения/продления ВНЖ?

Если проситель находится на территории Литвы, то в Департамент миграции. Для этого нужно подать заявление в электронном виде в системе Migris, а также забронировать время визита, чтобы предоставить биометрические данные и документы.

При этом для получения ВНЖ нужно легально находиться на территории Литвы, то есть иметь действующую визу или актуальный документ о выдаче предыдущего ВНЖ. В ином случае нужно запрашивать национальную визу, которую называют визой ожидания (выдается на срок до 5 месяцев).

С 1 января 2023 года появилась также возможность подавать документы за границей, через агентство VFS Global. Однако это неактуально для граждан России и Беларуси, которым ВНЖ за пределами Литвы выдается в исключительных случаях (например, по ходатайству МИДа).

Больше информации можно найти на сайтах renkuosilietuva.lt и Migris.

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