Социальная информация

Какие работники смогут бесплатно пользоваться столичным общественным транспортом?

Автор Анжелика Орлёнок
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Столица расширяет круг жителей Вильнюса, которые смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Отныне такая возможность будет у работников социальных служб и учреждений культуры, оркестрантов и хористов.

Какие работники смогут бесплатно пользоваться столичным общественным транспортом?

Nuotr. Sauliaus Žiūros

На бесплатные поездки выделяется более 300 тыс. евро.

«Заработная плата работников социальных служб и учреждений культуры не очень конкурентоспособна. Мы надеемся, что годовой билет на общественный транспорт станет дополнительной мотивацией не только для существующих сотрудников, но и привлечет новых специалистов», — сказал вице-мэр Вильнюса Томас Гулбинас.

Бесплатно пользоваться общественным транспортом во все дни недели и в праздничные дни,  а также при оказании услуг помощи в доме клиента, при выезде на встречи с получателями социальных услуг смогут работники учреждений, предоставляющих социальные услуги, которые принадлежат Вильнюсскому самоуправлению и/или муниципальному предприятию Vilniaus miesto būstas.

Кроме того, проездной билет на 12 месяцев получат работники бюджетных и общественных учреждений культуры, подведомственных Вильнюсскому городскому самоуправлению, оркестранты Камерного оркестра Св. Христофора, участники хора Jauna muzika.

В настоящее время общественным транспортом уже пользуются бесплатно сотрудники сферы образования, работающие в учебных заведениях Вильнюса, а также персонал больниц поддерживающего лечения и ухода.

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