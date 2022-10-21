Какими в этом году будут рождественские елки в крупных городах страны?

До наступления Рождества остается не так и много времени. Поэтому подготовка к любимым зимним праздникам во многих городах нашей страны вышла на финишную прямую. А что на данный момент известно о том, какими будут рождественские елки в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде?

Вильнюс

Вильнюсская елка, как обычно, станет сюрпризом. Не только потому, что ее появление всегда остается сюрпризом до самого момента зажжения огней. Но и потому, что история подготовки этой елочки весь сезон оставалась в динамике. Сначала рассказывали, что она обойдется городу примерно в 250 тысяч евро. Потом было решено, что в нынешнем году, учитывая все происходящие события и цены на электричество, можно было бы обойтись и более скромной елкой. Из информации, которой поделился мэр столицы Ремигиюс Шимашюс, на сегодняшний день известно вот что.

В Вильнюсе будет не две елки, а одна, на Кафедральной площади. От елки на Ратушной площали в этом году решили отказаться.

3D-сказки на стенах Кафедрального собора не будет. Ее покажут на праздновании дня рождения Вильнюса в январе.



Праздничное освещение на площадях и в скверах останется, но на мостах огни зажигать не будут.



Все это позволит сэкономить 157 тысяч евро.



Решение по поводу того, отрывать ли рождественский каток, пока не принято.

Каунас

Рождественский городок на Каунасской Ратушной площади в этом году пригласит каунасцев и гостей города в сверкающую зимнюю сказку. Художница Иоланта Шмидтене, которая уже четырнадцать лет занимается грандиозным украшением главной елки города, признается, что на этот раз идею для елочки ей продиктовали картины М. К. Чюрлениса. Главная елочка Каунаса зажжется 25 ноября. На ней будут ветви, покрытые золотыми каплями, и множество светодиодных огней. По мнению автора, уютные, излучающие тепло декорации создадут традиционный образ праздника и ощущение спокойствия.

Клайпеда

Клайпеда, по своей многолетней традиции, и в этом году ищет для рождественских и новогодних праздников живую елку. И, как обычно, — ждет предложений от своих жителей. Об этом сообщила организация Klaipėdos šventės. Фотографии пушистых зеленых красавиц организаторы просят присылать до 25 октября (а огни на елочке зажгутся 10 декабря). Предложения будут оценены и представлены общественности. Более подробную информацию можно найти на странице klaipedossventes.lt

Тракай

Тут невозможно не упомянуть и елочку, которая в этом году украсит зимние праздники в Тракае. Тракай решил стать первым городом в Литве, построившим рождественскую елку из солнечных модулей. Трудно представить рождественскую елку без светящихся гирлянд и излучаемого ими уюта. Однако растущая стоимость электроэнергии заставляет беспокоиться о том, сколько такая елка будет стоить. Тракай – зеленый город, а это обязывает приспосабливаться к меняющейся ситуации и искать альтернативу, пишет самоуправление Тракайского района. Поэтому после консультации со специалистами по солнечной энергетике было решено, что в этом году городская ель будет давать собственную энергию. А солнечные модули, используемые в ней, продолжат производить энергию и после праздников.