Музыкальная новинка

Kalush Orchestra показали «Щедрий вечір» с Шварценеггером

Автор Эвелина Никанорова
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Kalush Orchestra перепели «Щедрий вечір» и показали клип с Арнольдом Шварценеггером.

Съемка клипа проходила на улицах Лос-Анджелеса во время благотворительного тура Kalush Orchestra в США.

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