Камера следует за Дианой повсюду в трейлере «Принцессы»

Лента режиссера Эда Перкинса посвящена покойной принцессе Диане и создана к 25-летию со дня ее смерти.

— Это интуитивное погружение в жизнь Дианы в постоянном и часто навязчивом свете прожекторов СМИ, — сообщается вописании. — Действие фильма разворачивается так, как если бы это было в настоящем, позволяя зрителям испытать непреодолимое обожание, но также и пристальное внимание к каждому движению Дианы и постоянное суждение о ее характере. Благодаря архивным материалам фильм также является отражением общества того времени, раскрывая собственные тревоги, страхи, стремления и желания публики.