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Камера следует за Дианой повсюду в трейлере «Принцессы»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Трейлер документального фильма «Принцесса» представил телеканал HBO.

Лента режиссера Эда Перкинса посвящена покойной принцессе Диане и создана к 25-летию со дня ее смерти.

— Это интуитивное погружение в жизнь Дианы в постоянном и часто навязчивом свете прожекторов СМИ, — сообщается вописании. — Действие фильма разворачивается так, как если бы это было в настоящем, позволяя зрителям испытать непреодолимое обожание, но также и пристальное внимание к каждому движению Дианы и постоянное суждение о ее характере. Благодаря архивным материалам фильм также является отражением общества того времени, раскрывая собственные тревоги, страхи, стремления и желания публики.

Впервые «Принцесса» была показана на фестивале «Сандэнс» в январе, а зрительская премьера состоится на HBO и HBO Max 13 августа.

Источник: InterMedia

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