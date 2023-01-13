Канье Уэст женился на подчиненной

Канье Уэст тайно женился на сотруднице своего лейбла Yeezy Бьянке Сенсори.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники из окружения пары. По словам инсайдеров, влюбленные обменялись кольцами «как символами их совместной жизни» (что подтверждают снимки, сделанные папарацци), но официально брак пока не заключали.

Неизвестно, как долго они встречаются. Уроженка Мельбурна окончила университет по специальности «архитектор», еще во время учебы Бьянка создала собственную ювелирную компанию Nylon’s Jewellery. После окончания вуза девушка работала консультантом по дизайну, архитектором, а получив степень магистра, в 2020 году переехала из Австралии в Лос-Анджелес и вскоре была принята в штат Yeezy на должность архитектора.

45-летний Уэст в ноябре 2022 года официально развелся со своей первой женой Ким Кардашьян. Бракоразводный процесс длился полтора года, и за это время пресса приписывала Канье несколько романов с разными женщинами. В декабре рэпер выпустил трек «Censori Overload», в котором обыгрывал фамилию своей новой девушки или, возможно, уже жены.

Источник: InterMedia